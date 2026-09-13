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Estados Unidos

El equipo de seguridad de Kamala Harris impide un allanamiento en una propiedad en Malibú, en EEUU

Las autoridades confirman que el hombre fue interceptado y que abandonó el lugar "sin incidentes"

Archivo - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris durante un acto en abril de 2026 (archivo)

Archivo - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris durante un acto en abril de 2026 (archivo) / AdMedia / Zuma Press / Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El equipo de seguridad de la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris bloqueó el viernes el acceso a una persona que entró de forma irregular a una de sus propiedades en Malibú (EEUU), sin que se hayan producido detenciones, según han confirmado el equipo de la política demócrata y las autoridades de Los Ángeles.

El portavoz de Harris, Eduardo Negrón, ha indicado que "el personal de seguridad interceptó a un individuo que entró ilegalmente en la propiedad", antes de afirmar que el hombre no logró llegar a la vivienda.

Asimismo, ha asegurado que ni Harris ni su esposo, Doug Emhoff, estaban en el lugar en ese momento. "Están agradecidos al personal de seguridad y a las autoridades por su rápida respuesta", ha manifestado en declaraciones concedidas a 'The Hill'.

Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles ha especificado que sus agentes respondieron el viernes en torno a las 22.30 horas (hora local) a "una llamada por una persona sospechosa" en el lugar.

"Cuando los agentes llegaron, se pusieron en contacto con el personal de seguridad privada de la propiedad. Los agentes advirtieron e instaron a la persona, que se encontraba fuera del recinto, a que abandonara el lugar, y esta se marchó voluntariamente y sin incidentes", ha señalado.

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En este sentido, ha apuntado que las fuerzas de seguridad reforzarán las patrullas en la zona como medida de precaución. Harris mantuvo a su personal de seguridad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocara la protección dada por el Servicio Secreto tras suceder en la Casa Blanca al demócrata Joe Biden.

Fuente: El Periódico

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