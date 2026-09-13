Temporal
Al menos un muerto y más de 30 desaparecidos tras el hundimiento de un ferry por el fuerte oleaje en Vanuatu, en el océano Pacífico
La corriente podría haber arrastrado a los supervivientes, unas 30 personas que siguen desaparecidas en el mar
Europa Press
Al menos una persona ha muerto y más de 30 continúan desaparecidas tras el hundimiento del ferry 'MV Matui' frente a la costa de Vanuatu, país insular ubicado al este de Australia, según ha informado su primer ministro, Jotham Napat.
"De los más de 40 tripulantes y pasajeros a bordo: se ha confirmado que 15 personas están con vida; también se ha recuperado el cuerpo de una persona fallecida; más de 30 personas siguen desaparecidas en el mar", ha comunicado Napat en una publicación en sus redes sociales.
De esta manera, las autoridades han confirmado que los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos en mar abierto se están reduciendo y se centran ahora en la costa sureste, donde la corriente podría haber arrastrado a los supervivientes.
"Esta tragedia parece ser consecuencia de los fuertes vientos y de que no se prestara atención a las alertas marítimas, así como, posiblemente, de negligencias, entre ellas la sobrecarga de la embarcación", ha recalcado el primer ministro.
El 'MV Matui' zarpó el pasado viernes desde la isla de Santo con destino a Ambae en medio de un fuerte oleaje. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en marcha.
"El Gobierno se asegurará de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y evitar que se repita una tragedia de este tipo. Nuestros pensamientos están con todas las familias afectadas por esta tragedia", ha concluido.
Fuente: El Periódico
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