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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones lanzados por Ucrania, que cifra en 85 las interceptaciones
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes el derribo de cerca de 400 drones lanzados durante las últimas horas por las fuerzas de Ucrania, que por su parte han cifrado en 85 los aparatos interceptados, en el marco de una nueva noche de ataques cruzados que por ahora no deja informaciones sobre víctimas.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 399 aparatos no tripulados en varias regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, en un paso no reconocido por la comunidad internacional.
Zelenski reclama a los parlamentarios que respalden "cuanto antes" el cese del fiscal general de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes a los parlamentarios que respalden "cuanto antes" el cese del fiscal general, Ruslan Kravchenko, quien dimitió la semana pasada y quien ha desvelado durante la jornada que ha aprobado cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés).
"Solo hay un camino para este fiscal general: su salida del cargo. Es lo que le dije", ha señalado Zelenski en un mensaje en redes sociales. "Ucrania ha visto todas las razones del por qué. Si considera que esto es presión política, es libre de llamarlo así. Pido a los parlamentarios que apoyen cuanto antes su cese", ha recalcado.
Al menos cinco heridos tras ataque ucraniano contra balneario ruso en el mar Negro
Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, tras un ataque de drones ucranianos contra la ciudad balneario rusa de Sochi, a orillas del mar Negro, según informaron este lunes las autoridades locales.
"En Sochi resultaron heridas cinco personas, incluyendo a un menor de edad, debido a la caída de fragmentos de drones (derribados)", indicó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar.
Uno de los heridos tuvo que ser hospitalizado, el resto recibió atención médica ambulatoria, según las autoridades.
Trump insta a Zelenski a dejar de atacar la industria petrolera rusa
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a dejar de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones a nivel internacional.
"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", ha afirmado Trump desde el campo de golf de Amgen, en Irlanda, en declaraciones a la prensa.
Trump ha argumentado que los problemas del sector petrolero mundial "no tienen que ver con Oriente Próximo", a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que "se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania".
Rusia ataca con drones la frontera ucraniana con Polonia
Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo un ataque con al menos dos drones contra la región fronteriza con Polonia, incluido un aparato que ha impactado contra la locomotora de un tren civil que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia.
Ucrania anuncia un ataque contra una refinería rusa en Krasnodar
El servicio de inteligencia ucraniano GUR anunció este domingo que se ha producido un ataque contra la refinería rusa Slaviansk-ECO, en el territorio de Krasnodar (sur). "Los operadores del Departamento de Operaciones Activas y del Departamento de Sistemas No Tripulados de la Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU), como parte de una operación conjunta de largo alcance con las Fuerzas de Defensa del Estado, golpearon otra refinería en Rusia", informó el cuerpo en Facebook. Se trata de la refinería Slaviansk-ECO en la localidad de Slaviansk-na-Kubani, en la región sureña de Krasnodar.
EEUU asegura que tanto Ucrania como Rusia quieren resolver el conflicto
El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, ha asegurado este sábado que tanto Ucrania como Rusia están comprometidas a encontrar una salida al conflicto y que solo falta "encontrar la fórmula adecuada" para avanzar en las negociaciones de paz. "Estamos muy comprometidos con encontrar una solución (para resolver el conflicto), y el presidente (Donald) Trump también lo está. Steve Witkoff, enviado especial del presidente y yo, también. Por lo que hemos visto y oído, el presidente Volodimir Zelenski está muy comprometido, y el presidente Vladimir Putin también", ha declarado Kushner por vía telemática en la conferencia de Estrategia Europea de Yalta, celebrada en la capital ucraniana, según declaraciones recogidas por la agencia TASS.
Al menos dos muertos y más de una decena de heridos en un ataque con drones a una zona industrial en Tatarstán
Al menos dos personas han fallecido y otras doce han resultado heridas durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con drones perpetrado contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk, en la República de Tatarstán, según han informado las autoridades regionales, que han confirmado daños tanto en instalaciones industriales como en edificios civiles. El Gobierno de Tatarstán ha señalado que uno de los lanzamientos ha provocado un incendio en una empresa de la zona industrial afectada, si bien ha asegurado que las llamas han sido controladas y que la actividad productiva del enclave no se ha visto afectada.
Rusia reivindica ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" en Ucrania
Las autoridades de Rusia han reivindicado este domingo una nueva oleada de ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" de Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo esta noche ataques en grupo contra centros logísticos a través de los cuales se suministran y distribuyen pertrechos militares, así como contra instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.
Ucrania espera que haya contactos trilaterales con Rusia y EEUU a principios de octubre
El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budanov, ha apuntado que podría haber contactos con formato trilateral con Estados Unidos y Rusia a principios de octubre.
"Es importante que Estados Unidos y Europa participen en las negociaciones", ha afirmado Budanov durante un acto público en Kiev, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.
"Los temas principales será el tráfico marítimo en el mar Negro, reducir el número de ataques aéreos sobre objetivos civiles, infraestructura crítica y cosas así", ha explicado.
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