Cazas de la OTAN derriban un dron sobre el espacio aéreo de Lituania

Cazas de la OTAN derribaron la madrugada de este martes un dron que entró en el espacio aéreo de Lituania, probablemente desde Bielorrusia, según informó el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda. "Un dron que acababa de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por aviones de combate de la OTAN", escribió en su cuenta de la red social X. "Agradezco al personal aliado su rápida respuesta. Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo", añadió.

El Ministerio lituano de Defensa explicó por su parte en X que fueron pilotos italianos de la OTAN los que neutralizaron el dron. "Las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que participan en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN demostraron una respuesta rápida y responsable. ¡Gracias!", escribió.

Según el medio lituano LRT, pocos minutos después de la medianoche, el Departamento de Protección contra Incendios y Rescate informó de que un dron había entrado en territorio lituano y se declaró una posible alerta aérea en varios distritos del país. Unos 30 minutos después, se informó de que el dron había sido destruido en el aire.

El director del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Vilmantas Vitkauskas, precisó a LRT Radio que el dron fue derribado en el condado de Kaunas, en el centro-sur del país báltico que comparte frontera con Bielorrusia y Rusia a través del exclave de Kaliningrado. Según Vitkauskas, el dron fue neutralizado en una zona rural, cerca de la laguna de Kaunas.

Posible origen, Bielorrusia

La Policía Militar de las Fuerzas Armadas de Lituania, la policía y agentes de otros servicios se dirigían rápidamente al lugar del incidente para identificar el origen y el tipo de dron. Según los datos preliminares, es probable que el dron entrara en Lituania desde territorio de Bielorrusia, indicó Vitkauskas a LRT Radio. "Sí, desde Bielorrusia. Después pasó por Lentvaris, en el distrito de Trakai, y el objeto se desplazaba hacia el oeste", explicó.

Los aeropuertos lituanos (LTOU) informaron de que, debido a la posible amenaza aérea, las operaciones y el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna fueron temporalmente restringidos.

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En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones en los tres países bálticos, el más grave en mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.