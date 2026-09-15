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Investigación

El exministro venezolano Alex Saab se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con la Fiscalía de EEUU

El excargo chavista, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, está siendo investigado por la justicia estadounidense

Exministro venezolano Alex Saab.

Exministro venezolano Alex Saab. / EFE

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EFE

Miami

El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para blanqueo de dinero y transacciones financiera ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.

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