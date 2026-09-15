Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski matiza el anuncio de Trump y dice que solo detendrá sus ataques si Rusia lo hace

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que Ucrania se abstendrá de golpear infraestructuras petroleras rusas si tiene garantías de que Rusia detiene también sus bombardeos contra su sistema eléctrico, sus infraestructuras críticas y su logística alimentaria. Zelenski matizó así el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con Kiev y Moscú para el cese de los ataques a sus respectivos objetivos energéticos.

"Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques", dijo Zelenski.