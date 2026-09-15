PP y Vox apuntan a que la UE suspenda relaciones con Marruecos y el PSOE les acusa de "manosear" la crisis de Ceuta

El Partido Popular y Vox han apuntado este martes a que la Unión Europea (UE) suspenda las relaciones con Marruecos en respuesta a la crisis registrada en Ceuta, con la entrada masiva de migrantes vivida el pasado 30 y 31 de julio, horas antes del debate que tendrá lugar en el Parlamento Europeo. Por su parte, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, ha afeado a ambas formaciones que opten por "manosear" la crisis de Ceuta para responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha reclamado a la Eurocámara que la resolución que se votará este jueves abogue por la "solidaridad" hacia un Estado miembro enfrentado a una amenaza exterior.

En un encuentro con periodistas en Estrasburgo, PP y Vox han aludido a una reacción europea ante la crisis registrada en el enclave español, apuntando al Acuerdo de Asociación que rige las relaciones con Rabat. "Es difícil que se puede aspirar a una relación política y comercial con Marruecos normalizada, cuando ni los cadáveres de los ahogados han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados en suelo marroquí", ha afirmado el eurodiputado Javier Zarzalejos, antes del debate parlamentario.

Por su lado Jorge Buxadé (Vox) ha señalado que hay que "suspender" el Acuerdo de Asociación, junto a medidas como un despliegue militar en la frontera para "cerrar a cal y canto" el paso, y levantar unas vallas más alta, aludiendo al caso de Finlandia o los países bálticos en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

Buxadé ha denunciado que no haya avances en los trámites burocráticos para retornar a los ciudadanos que cruzaron la frontera de forma ilegal. "Llevamos 46 días y no tenemos el listado de cuantos se ha notificado el inicio del proceso para expulsarles. Si se quedan volverán más", ha señalado.

La Eurocámara aprobará una resolución este jueves que, según el texto propuesto por el Partido Popular Europeo no va tan lejos y señala que Marruecos debe asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, aludiendo a que las reclamaciones de soberanía de Ceuta y Melilla son "incompatibles con un país socio".

Solidaridad

"Esperamos de Europa en esta crisis una Europa que muestre con contundencia la solidaridad que en otras ocasiones se han mostrado con países que han sufrido amenazas de factores externos que atacan nuestra integridad territorial", ha indicado en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), en donde el pleno de la Eurocámara dedica un debate a la situación en Ceuta este mismo martes y ultima una resolución no vinculante que se someterá a votación este jueves.

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Las negociaciones entre los grupos parlamentarios siguen abiertas para tratar de perfilar un texto que sume el mayor número de apoyos, pero las posiciones alejadas de PP y PSOE complican cualquier acuerdo entre las grandes fuerzas y cobra peso el escenario de que el Partido Popular Europeo (PPE) busque la llamada "mayoría Venezuela" y pacte con los grupos de extrema derecha --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).