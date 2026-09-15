Rusia advierte a Polonia de que dejaría de existir "en 2-3 días" en caso de ataque

Polonia dejaría de existir "en dos o tres días" en caso de ataque contra Rusia, advirtió hoy Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin, tras los últimos incidentes con drones rusos en la frontera con Ucrania y en territorio polaco. "En caso de que Polonia participe en acciones militares contra Rusia, nuestro país empleará todo el arsenal de fuerzas y medios a su disposición y el Estado polaco dejaría de existir en dos o tres días", dijo Pátrushev en una entrevista con el periódico Argumenti y Fakti.

El estrecho colaborador del presidente ruso, Vladímir Putin, respondió así a las afirmaciones del ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, sobre que Varsovia tiene superioridad aérea en relación con Moscú. "El jefe de la diplomacia polaca evalúa claramente como un aficionado el poderío militar de nuestro país, al no querer entender que durante la operación militar especial (en Ucrania) las Fuerzas Armadas rusas no están empleando en ningún caso todo su potencial", señaló Pátrushev.

Sikorski adelantó el lunes que Polonia tendrá que reforzar su seguridad debido a las constantes y crecientes provocaciones rusas en la frontera con Ucrania y dentro de su territorio. El Ejército polaco recuperó otro dron, probablemente de origen ruso, en la zona costera de Rusinowo (norte), según informó la víspera el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Este incidente ocurre tras un fin de semana de máxima alerta en el este del país, después de que las defensas polacas detectaran un ataque masivo con drones en el oeste de Ucrania. Dichas incursiones provocaron daños en la locomotora de un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera polaca y alcanzaron una gasolinera próxima al paso fronterizo de Dorohusk-Yagodzin.

Al respecto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó a los socios de Ucrania a no dejarse intimidar después de que por esa misma línea férrea atacada hubiera circulado poco antes otro convoy con el ex primer ministro británico Boris Johnson y varios altos funcionarios europeos.

Kiev sospecha que Moscú apuntó en su ataque contra el tren con los representantes europeos. Y es que el Ministerio de Defensa ruso confirmó el domingo el ataque contra infraestructura ferroviaria del Oeste del país vecino con el argumento de que transporta armamento de Europa a Ucrania.

Noticias relacionadas

El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó de que la "escalada de acciones de Rusia" se sitúa "cada vez más cerca de nuestra frontera".