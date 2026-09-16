Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

ACCIDENTE

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

Los equipos de emergencia trabajan en el barrio de Chatsworth tras el desplome de una aeronave

Helicóptero de prensa.

Helicóptero de prensa. / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bogotá

Tres personas fallecieron y una resultó herida en un accidente de un helicóptero que se estrelló en las afueras de Los Ángeles este martes, que también provocó un incendio Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo.

Los bomberos informaron de que el incendio ya ha sido extinguido. Según el mismo comunicado, tres personas fueron declaradas como fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.

Aunque no ha trascendido información oficial sobre las actividades del helicóptero ni la causa del accidente, medios locales reportan que era una aeronave de prensa.

Noticias relacionadas

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán los hechos, según informó el cuerpo de bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exdirectivo del SES en Cáceres lleva al Supremo su cese y cuestiona los límites de la dirección pública profesional
  2. Valdastillas, el pueblo del Jerte donde el cuco da nombre a sus habitantes
  3. Activado el nivel 1 por un incendio forestal en Plasencia ante la posible afección a carreteras
  4. La apertura de tres nuevos negocios reactiva el centro comercial El Foro de Mérida: una profunda renovación cambia su rumbo
  5. Más de 100 viajeros se quedaron en tierra en hora punta, según Montesol: pide cambiar el R8 de Cáceres
  6. Incendio en el Cerro de la Butrera de Cáceres
  7. Cierra Twinner en Cáceres: la tienda de deportes deja Gómez Becerra tras más de 20 años de actividad
  8. El pueblo de Cáceres que tiene un Cristo de leyenda, un sendero premiado y hasta una lengua propia

El norte de Cáceres mantiene 44 municipios en riesgo extremo de incendios este miércoles

El norte de Cáceres mantiene 44 municipios en riesgo extremo de incendios este miércoles

Urvipexsa prepara la licitación de 100 VPO en El Junquillo de Cáceres para finales de año

Urvipexsa prepara la licitación de 100 VPO en El Junquillo de Cáceres para finales de año

Casar de Cáceres vivirá mañana una jornada histórica con la Bajada de la Virgen del Prado y el acto oficial de su nombramiento como Alcaldesa Perpetu

Casar de Cáceres vivirá mañana una jornada histórica con la Bajada de la Virgen del Prado y el acto oficial de su nombramiento como Alcaldesa Perpetu

Brozas pone el broche final a sus fiestas con los Toros de Septiembre

Brozas pone el broche final a sus fiestas con los Toros de Septiembre

La Bonoloto deja este martes un premio de más de dos millones de euros

La Bonoloto deja este martes un premio de más de dos millones de euros

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte
Tracking Pixel Contents