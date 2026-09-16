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Seguridad Internacional

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea busca fortalecer la cooperación geopolítica integrando a líderes de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania en el organismo

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EFE

Estrasburgo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que incluya, ademas de a los líderes de la Unión Europea, a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania.

Fuente: El Periódico

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