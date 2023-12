La Lotería de Navidad es el sorteo más popular de los que se celebran en España. Millones de personas juegan y, muchas veces, comparten décimos para un evento que atrapa la atención de todo el país la mañana de cada 22 de diciembre.

Parte de su éxito radica en el formato, que favorece un amplio reparto de los premios. Por eso no es extraño conocer a personas que han resultado agraciadas. Y esto no sólo ocurre con ciudadanos anónimos. Son muchos los famosos a quienes también les ha tocado alguna vez. Lo sabemos, al menos, por aquellos que no han tenido problemas en confesarlo.

Pese a que aparece en muchas listas, no está entre ellos la reina Letizia, que sí fue premiada por varios boletos de la Lotería Nacional que recibió en 2004 como regalo el año de su boda con Felipe VI.

Sí fueron premiados en la Lotería de Navidad estas caras conocidas:

Nacho Guerreros

El actor de 'La que se avecina' Nacho Guerreros fue agraciado con el premio Gordo de la Lotería de Navidad en 2002, según reveló el mismo. Fue gracias a un décimo que compró con su familia en la localidad riojana de Calahorra.

Carlos Sobera

Carlos Sobera, presentador de 'First Dates' ha reconocido ser un gran jugador de la Lotería de Navidad, y, aunque se desconoce si alguna vez ha obtenido algún premio más importante, sí se supo que en una ocasión se llevó un pellizco de 300 euros.

Carmen Lomana

Carmen Lomana fue agraciada en un sorteo de Navidad, aunque no sólo no trascendió la cantidad, sino que tampoco llegó a cobrarlo, ya que cuando se percató de que un boleto que recibió como regalo había sido premiado ya se había pasado el plazo para hacerlo efectivo.

Mercedes Milá

A Mercedes Milá también le alcanzó la suerte del sorteo de Navidad. Fue por una participación que jugó en 2006 junto con sus compañeros de la productora Megamedia. En este caso tampoco se conoció la cantidad.

Soraya Arnelas

La cantante Soraya Arnelas ganó en una ocasión el segundo premio de la Lotería de Navidad, con un décimo que compartió con sus padres. La artista es conocida, además, por sus predicciones acerca de la terminación del Gordo.

Pues hasta aqui la Loteria de navidad!!

Dije que salia en 7 y han caido tres premios terminados en 7!!

El año que viene loteria conjunta ? — SORAYA (@SorayaArnelas) 22 de diciembre de 2014

Fortu

Fortu, líder de la banda Obús, exconcursante de programas como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' y antiguo jurado de 'Operación Triunfo', fue premiado por dos boletos con el quinto premio del sorteo de 2015.