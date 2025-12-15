De Seattle a la eternidad, la arena canaria de Las Canteras viaja en seis millones de décimos de la Lotería Nacional

La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria ofrece una textura única, lejos del frío continental y marcada por la arena dorada de su costa. El Belén de Arena de la playa de Las Canteras, reconocido como el nacimiento al aire libre más grande del mundo, se ha consolidado como un atractivo turístico global. Este año, la celebración en Gran Canaria es doble: el monumento cumple 20 años y expande su fama por toda España desde la emblemática playa de Las Canteras.

La escultura 'La Natividad', creada por la artista Sue McGrew, ha sido seleccionada para ilustrar los décimos del próximo sorteo de la Lotería Nacional el 25 de diciembre. Loterías y Apuestas del Estado lanzará seis millones de boletos con esta imagen, convirtiendo una obra de escultura de arena efímera en un símbolo perdurable para millones de personas.

La paradoja del arte efímero

Fascina ver la inmortalidad adquirida por una escultura de arena diseñada para desaparecer entre el viento y las mareas de Las Canteras, ahora impresa en los décimos de la Lotería Nacional. Sue McGrew, nacida en 1985, encara una realidad artística inusual, pues su obra trasciende la memoria digital para cobrar valor tangible ante la sociedad española. Esa representación de la Sagrada Familia muta de simple grano compactado a símbolo de esperanza sin fecha de caducidad.

"Es un gran honor que esa pieza impresa en los boletos de lotería logre ilusionar a tantas personas", confiesa la artista, conmovida por el impacto de su trabajo. Esta dualidad marca su trayectoria. Al tiempo que sus manos tocan de nuevo la arena, la imagen de su obra anterior se multiplica por millones. La cultura del décimo en España supone un fenómeno social único; para Sue McGrew, creadora extranjera, resulta un hito en su carrera comprender el papel de su escultura de arena como vehículo de los sueños de fortuna de todo un país a través de la Lotería Nacional. La imprenta salva para la posteridad aquello que el clima deshizo en su momento.

Del hielo de Alaska al sol del Atlántico

Pocas cosas parecen más opuestas que el entorno habitual de Sue McGrew y la soleada playa de Las Canteras. Aunque originaria de Seattle, la artista reside actualmente en Alaska, lugar donde dirige el prestigioso World Ice Art Championships dedicado a la escultura en hielo. Como artesana total de lo efímero, vive holgadamente de su talento para dar forma a la arena, la nieve y el hielo.

A pesar de su apretada agenda internacional y de llevar una vida profesional frenética que comenzó en 2004 —tras descubrir su pasión por la arena con solo 16 años—, McGrew no duda en cruzar el mundo para acudir a su cita con Gran Canaria. Ya van ocho años consecutivos que la artista reserva estas fechas para trabajar en la isla, atraída por un magnetismo especial que contrasta radicalmente con el frío extremo de su hogar en Alaska.

Un escenario monumental para 'La Anunciación'

Para una profesional que se gana la vida recorriendo el globo, la calidad de la materia prima es determinante. "Esta arena es especial, maravillosa, y permite a los artistas hacer diseños con todo tipo de detalles", asegura McGrew. Esa calidad es vital para afrontar la magnitud de esta edición conmemorativa. Para celebrar sus dos décadas de historia, el Belén despliega 10 esculturas monumentales de hasta cinco metros de altura cinceladas sobre 1.500 metros cuadrados de arena compactada. Todo el conjunto respira este año una atmósfera local, con piezas inspiradas en el onirismo modernista del pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre.

En este inmenso lienzo de arena, Sue comparte espacio con una decena de escultores internacionales y referentes locales como Etual Ojeda, el artista que fue pionero de este belén hace mucho más de veinte años. McGrew, inmersa en este diálogo artístico entre lo local y lo universal, ultima su nueva obra: 'La Anunciación', una de las piezas centrales del recorrido que se inaugura este 15 de diciembre y perdurará hasta el 8 de enero.

Lejos de parecer un simple juego infantil, la escultura en arena constituye una disciplina rigurosa. Modelar escenas bíblicas con un material tan volátil exige una destreza perfeccionada por Sue McGrew durante dos décadas. La responsabilidad carga sus hombros, al igual que la libertad creativa. Con la imagen de 'La Natividad presente en toda España a través de los décimos de Lotería y rodeada por la estética de la playa de Las Canteras, la artista trabaja con la seguridad de quien sabe que, aunque la marea se lleve la arena, su arte ya ha conquistado la permanencia.