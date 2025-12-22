Sorteo Extraordinario
Los números premiados de Lotería de Navidad 2025
El Gordo es la combinación más deseada: reparte 400.000 euros por décimo agraciado
O. González
La suerte está echada y miles de españoles encaran la Navidad con unos cuantos euros de más en el bolsillo. El sorteo de la Lotería de Navidad está llenando de ilusión el Teatro Real de Madrid, el enclave tradicional de la mañana más especial del año.
Como cada 22 de diciembre, la combinación más deseada es la que corresponde con el Gordo, que está dotada por 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo. Este 2025 el número afortunado ha sido el 79432: la mayoría se ha vendido en León (en La Bañeza y Villablino), y también ha dejado unos cuantos millones en Madrid.
Eso no quiere decir que nadie le haga ascos a cualquiera de los otros premios mayores que reparten los niños de San Ildefondo. Incluso una pedrea puede ser un buen consuelo.
Las ventas del sorteo han crecido un 1,4% respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El gasto medio por habitante ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros.
Listado completo de premios
Primer premio: 79432
Segundo premio: 70048
Tercer premio: 90693
Cuartos premios: 78477
Quintos premios: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
- Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro
- La crecida de las gargantas del Jerte (Cáceres) que destruyó tres puentes
- El Descubrimiento, entre el declive del comercio local en Cáceres y la supervivencia diaria
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura