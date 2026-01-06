Sorteo del Niño 2026
06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 200.000 euros al décimo, ha sido muy repartido por toda España
EFE
El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703.
Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.
El segundo premio, el 45875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.
El tercer premio, el 32615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
- Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’
- Entre la incertidumbre y la resistencia: así se mantiene en Cáceres la galería de Cánovas
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane