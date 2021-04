Buena organización en la primera jornada de vacunación masiva organizada en el Área de Salud de Mérida. Un total de 1.400 personas acudieron ayer a las instalaciones de la institución ferial (Ifeme) para recibir la vacuna contra el coronavirus. Según informaron desde la Consejería de Sanidad y Servicio Sociales para hoy están citados 1.200 ciudadanos. Gracias al dispositivo especial que se ha puesto en marcha para evitar aglomeraciones, ya que incluye tramos horarios y diferentes accesos al recinto, en esta ocasión no se formaron colas importantes como las de la semana pasada durante el cribado masivo.

Esta semana ha comenzado el proceso de vacunación para las personas de entre 70 y 79 años, aunque también sigue la vacunación de los mayores de 80 años, así como de los trabajadores de diferentes colectivos profesionales. «Me han puesto la segunda dosis, en la primera no tuve ningún problema y espero que ahora tampoco», afirmaba a la salida del recinto Julián Núñez, quien reconoció no estar tranquilo pese a haber recibido las dos dosis porque «el virus sigue ahí y nunca se sabe». «Estaba deseando que me pusieran la vacuna ya y la verdad es que ha ido muy bien», manifestaba Mar, una celadora que acababa de recibir la primera dosis.

El horario para las vacunaciones es de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, mientras que para la realización de pruebas PCR es de 9 a 14 horas. Según la consejería, en el día de ayer se realizaron en Ifeme 200 pruebas PCR. Las personas que tienen que vacunarse serán citadas por vía telefónica y no se permitirá el acceso de los coches al recinto salvo para trabajadores sanitarios y grandes dependientes.

Cita para los nacidos en 1956

Por otra parte, cabe destacar que el área sanitaria de Mérida hace un llamamiento para la vacunación masiva de los nacidos en 1956, el próximo sábado, en Ifeme. Se trata de una experiencia piloto para vacunar sin cita previa, que también se va a llevar a cabo en el Palacio del Vino de Almendralejo. Quienes no acudan a estos llamamientos no perderán su vacuna, ya que serán citados por teléfono por el personal administrativo del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Para este proceso se han establecido diferentes horarios según la localidad de procedencia. En Mérida será de 9 a 11 horas; en Guareña, Calamonte, Arroyo de San Serván, La Garrovilla, Oliva de Mérida y Torremejía, de 11 a 12 horas; y en Esparragalejo, Valdetorres, Mirandilla, La Nava de Santiago, Valverde de Mérida, Cordobilla de Lácara, San Pedro de Mérida, Manchita, Don Álvaro, Carmonita, Cristina y Trujillanos, de 12 a 13.15 horas. Las personas deberán de acudir con el DNI o la tarjeta sanitaria en el horario establecido para cada población.