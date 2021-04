El Área de Salud de Mérida hace un llamamiento público a los nacidos en los años 1957, 1958 y 1959 para vacunarse contra el coronavirus el próximo viernes en las instalaciones de Ifeme. De esta forma, el área sanitaria repite la iniciativa que puso en marcha el pasado sábado para realizar la vacunación sin necesidad de llamamiento telefónico.

La administración de las dosis se ha organizado por horas en función de la localidad de residencia. De esta forma, el horario será de 16.00 a 17.00 horas para los de Aljucén, Cristina, Don Álvaro, Trujillanos, San Pedro de Mérida, Manchita, Mirandilla, Cordobilla de Lácara, Esparragalejo, La nava de Santiago, Carmonita, Oliva de Mérida, Torremejía y La Garrovilla; de 17.00 a 18.00 horas para los de Valverde de Mérida, Arroyo de San Serván, Valdetorres y Calamonte; y de 18.00 a 20.30 horas para los de Mérida.

El Servicio Extremeño de Salud recuerda que la vacunación está desaconsejada para quienes hayan pasado el coronavirus y para los pacientes de trasplantes, diálisis y enfermedades oncológicas en tratamiento activo. Las personas deberán de acudir con el DNI o la tarjeta sanitaria. Cabe destacar que no podrán acudir quienes ya hayan sido citados por su centro de salud. Quienes no acudan a estos llamamientos no perderán su vacuna, ya que serán citados por teléfono por el personal administrativo del Servicio Extremeño de Salud (SES).