Arrancan los trabajos de limpieza del cauce del río Albarregas a su paso por la ciudad. Según informa la delegada de Limpieza, Mercedes Carmona, está previsto que esta intervención se extienda dos semanas, aunque todo dependerá de las condiciones climatológicas. Estas labores se están llevando a cabo por operarios municipales, quienes cuentan con una retroexcavadora y un camión para recoger la maleza y los residuos.

La edil advierte de que hay trabajadores que van por delante de la maquinaria para avisar si hay botellas de vidrio, alambres o algún pato, ya que algunos ciudadanos han solicitado que no se limpiara ante la posible existencia de estas aves. «Las patos no anidan en esa zona del río», sostiene Carmona, quien subraya a su vez que lo que no se puede permitir es que el cauce del Albarregas se convierta «en un foco de mosquitos, de ratas y de insalubridad».