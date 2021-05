Magdalena Ortiz Macías lleva más de 30 años al cargo de la dirección de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida y recientemente ha publicado su último trabajo titulado Paseo Literario por Mérida, de la editorial Asociación de Amigos de la Biblioteca Municipal de Mérida. El libro está dedicado a la ciudad y realiza un recorrido por sus lugares más emblemáticos haciendo mención a escritores de renombre que dedicaron una parte de su vida a escribir sobre la misma.

-¿Cuáles son los espacios que muestra en su obra?

-Paseo Literario por Mérida tiene dos rutas: la primera de ellas parte desde el puente romano y llega hasta la basílica de Santa Eulalia y la segunda abarca desde el Alcazaba hasta la plaza Margarita Xirgu. En cada una de las paradas se conoce cada parte histórica, artística, arqueológica y urbanística, pero sobre todo qué escritos o aspectos literarios tiene cada uno de estos lugares. Existen cantidad de documentos que han sido escritos por autores a lo largo de toda la historia que han dedicado poesía o narrativa a puntos emblemáticos de la ciudad como el río Guadiana, el puente romano o el anfiteatro, entre otros, y en mi obra destaco esos escritos que fueron dedicados en su día por estos autores.

-¿Cómo surge la idea de escribir este libro dirigido a Mérida?

-A día de hoy hay gran variedad de novelas en las que la protagonista es Mérida y la idea surge precisamente porque desde la biblioteca municipal venimos realizando desde hace años un programa que consiste en realizar viajes literarios. Hemos tratado ciudades españolas como Córdoba, Sevilla o Valladolid, pero me daba cuenta que de Mérida no había ninguna parte literaria y estaba segura de que se podía sacar ese paseo literario. Me puse a investigar, leer, buscar y me he sorprendido muchísimo por la cantidad de cosas que se podían sacar de Mérida. A mí, sobre todo, me interesaban escritores como Miguel de Unamuno o Camilo José Cela, donde en su obra La familia de Pascual Duarte, narra el momento en el que un matrimonio entra en Mérida.

-¿Cómo espera que su libro sea acogido por el público?

-Me gustaría que fuera muy bien acogido, porque el libro no es solamente para leerlo y conocer Mérida, sino para que a la vez que paseas por la ciudad vayas leyéndola. La idea es ir descubriendo qué escritores dedicaron parte de su literatura a los lugares que se van señalando durante la obra.

-¿Cree que los emeritenses van a conocer una Mérida distinta?

-Estoy convencida de que sí. Mucha gente desconoce muchos aspectos de la ciudad, como por ejemplo que en el Romancero gitano de Federico García Lorca uno de sus romances está dedicado al martirio de Santa Eulalia. Conocer ese dato fue una sorpresa muy gratificante.

-¿Cuántas publicaciones ha escrito a lo largo de su trayectoria?

-No te sabría decir, he escrito en varias revistas científicas, también sobre el archivo histórico de Mérida o acerca de la historia de la Guerra de la Independencia en la ciudad, además de cuatro monografías.

-¿Los ciudadanos siguen yendo a la biblioteca de manera presencial o prefieren la lectura digital?

-Ambas cosas. De hecho, cuando reabrimos la biblioteca tras la pandemia fue un ‘boom’ porque la gente vino de forma masiva. Nosotros hemos mantenido los préstamos de libro tanto en papel como en el formato digital. Además, hemos añadido usuarios digitales y lo que más hemos notado es la ausencia de público infantil.

-¿Los emeritenses acuden lo suficiente a la biblioteca?

-Tenemos la suerte de que en la biblioteca realizamos muchos proyectos con grupos muy concretos, como grupos de personas de diversidad funcional, de fácil lectura para mayores o clubes de lectura que afortunadamente seguimos manteniendo. Además vienen muchas personas como estudiantes, opositores o gente que viene en exclusiva para los préstamos de libros.

-¿Qué acciones se ponen en marcha desde la biblioteca para acercar la lectura a los jóvenes?

-Los jóvenes actualmente solo vienen a utilizar las instalaciones y el internet. Los proyectos que ponemos a disposición de los jóvenes se realizan a través de los centros educativos y vienen en cuestiones dirigidas. Nos gustaría en un futuro poner un grupo de lectura para adolescentes y mantener la asistencia de ellos.

-¿Qué opina sobre la presente edición de la feria del libro?

-La feria del libro me encanta, el ambiente literario que hay es estupendo y la ubicación es fantástica, se nota que hay mucho movimiento, aunque pronto el espacio actual se nos va a quedar pequeño. Está claro que siempre se puede mejorar, como todo. Nos gustaría traer a más autores, aunque este año participen 40 escritores, ya que son muchos los que quieren presentar su libro en Mérida.