El exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, sopesa presentar su candidatura para presidir el PP provincial en Badajoz. “No lo tengo nada decidido, pero sí que sopeso esa posibilidad. "Estoy pensando solo en el partido y no voy en contra de nadie”, ha manifestado el popular en declaraciones a este diario. Sobre esta cuestión, ha puntualizado que cualquier afiliado al partido puede presentarse “si entiende que su proyecto puede mejorar otras candidaturas o porque le parezca oportuno”.

Cabe señalar que está previsto que la fecha del próximo congreso provincial de los populares se dé a conocer esta tarde, una vez se reúna el comité de dirección y la junta directiva provinciales. Francisco Javier Fragoso, el actual presidente provincial del PP de Badajoz, ha reiterado que hasta que no se convoque el congreso no comunicará si se presenta o no a la reelección, aunque se da por hecho que no lo hará.

Te puede interesar: Provincia de Badajoz Manuel Naharro aspira a presidir el PP en la provincia de Badajoz

Tal y como ha venido informando este diario, el alcalde de Valencia de Mombuey y presidente de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Manuel Naharro, aspira a presidir el PP provincial pacense, según han confirmado fuentes de su entorno. Además, su lista cuenta con el respaldo del presidente nacional, Pablo Casado. “Pienso que a veces es bueno que haya otras opciones, no solo la que recomiende la dirección nacional”, ha subrayado.

Sobre cuándo tiene previsto dar a conocer su decisión, Acedo ha señalado que primero hay que convocar oficialmente el congreso provincial, por lo que como muy tarde se pronunciará al respecto la próxima semana. El exregidor emeritense ha apuntado que “si se presenta alguna candidatura que pueda obtener buenos resultados para el partido, seguramente no me presente”. “Solo me presentaría en el caso de que entienda que con mi candidatura se puede mejorar la estructura provincial y todas las competencias que tiene”, ha concluido.