La Gerencia del Área de Salud de Mérida habilita la dirección de correo dudasvacunas.merida@salud-juntaex.es, además de un buzón en su página web, para dar respuesta y resolver todas las preguntas relativas a cuestiones relacionadas con la vacunación contra el coronavirus en la población general. Según explica el área, esta iniciativa surge tras analizar la necesidad de dar respuestas a todas aquellas personas que tienen dudas respecto a diferentes incidencias relacionadas con el proceso de vacunación.

Además de las preguntas más específicas que se contestarán a través del citado mail, el área sanitaria pretende responder a las todas las cuestiones de carácter más genérico que se han ido repitiendo durante los meses de vacunación, tales como: ¿Qué hago si no me han llamado? ¿Qué pasa si me llaman para vacunarme y me encuentro fuera? ¿A qué síntomas debo estar atento tras la vacunación?

Para ello, desde la Gerencia se va a proceder además a habilitar un espacio en la página web del área, www.areadesaludmerida.es, al que todos los ciudadanos puedan tener acceso a través del buzón o formulario, al tiempo que se dará difusión entre la población de todas las informaciones y datos relevantes a través de las redes sociales del área una vez haga el análisis por frecuencia e interés de las mismas.

Vacunaciones

Por otra parte, cabe destacar que hoy están llamados a la vacunación los nacidos en el año 1972. La cita tendrá lugar en las instalaciones de Ifeme y se han habilitado dos tramos horarios. En concreto, los residentes en las poblaciones de Tierra de Barros podrán acudir de 17 a 19 horas y los de las localidades de Mérida, de 19 a 21 horas. Mañana están citados para vacunarse los nacidos en 1973, en horario de 9 a 11horas para los de Tierra de Barros y de 11 a 13 horas los de Mérida. Por la tarde será el turno de quienes nacieron en 1974, en horario de 17 a 19 horas para los residentes en Tierra de Barros y de 19 a 21 horas para los de Mérida.