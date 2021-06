Mire usted por dónde la primera de dosis de la vacuna Pfizer nos congregó en Ifeme a unos cuantos de mi generación emeritense, tanto tiempo sin vernos que salió a relucir el incomparable Instituto Santa Eulalia con las dos reválidas de rigor (aquellas iban en serio) y el alfabético Angulo-Ariza-Arroyo-AtienzaBarbosa-Briz. Será la edad de los que estábamos allí, esa en la que empezamos a dejarnos llevar por el candor de la melancolía. La segunda vacuna me la pusieron tras el alta del inconmensurable traumatólogo Dr. Bejarano (olé tus huesos, Juan) en un ejemplo palmario de eficacia sanitaria: ¡qué buenos son los profesionales de la sanidad emeritense! (otra cosa es el sistema). Desde luego doy gracias a Dios que me ha dado salud para recordar aquellos tiempos ETV (Emeritenses de Toda la Vida), cerca del río, al lado del Tabarín o, caprichos de la imaginación, soñando rincones ahora inexistentes (Ermita de Santa Catalina), reinventando vistas emeritenses (la cucaña de San Bartolomé) o jugadas de Boni y Quintanilla.

Era un tiempo en el que Mérida, antigua capital, dormía y estaba por descubrir (y despertar) tras un letargo romano que casi la convertía en un cementerio en el corazón de las piedras. Quizás aquella Mérida fuera industrial, gracias a don José Fernández López, pero conservaba el aire antiguo, decadente y querido de lo quieto en el siglo. Tampoco ha cambiado mucho Mérida en el tiempo, hoy la Mérida sentimental está por encima de la real, de la prosaica y puñetera vida diaria. Ni remotamente podía soñar entonces que viviría gran parte de mi vida en la Barriada Serenísima de la Argentina teniendo la suerte de morar en una calle con nombre de poeta (latino) y coetáneo del comienzo de la Bimilenaria. Era una Mérida donde lo viejo no acababa de morir y lo nuevo, que éramos nosotros, no acabábamos de nacer. Así transcurría mi juventud en aquella Mérida pueblerina, decadente y sensual mientras camino de la Charca tarareaba mi limón, mi limonero, entero me gusta más. La de cosas que se le ocurren a uno tras la segunda Pfizer.