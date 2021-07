En el lenguaje posmoderno y relativista que nos rodea hace años que se estila el mensaje de la ‘autenticidad’. Hay que ser auténtico nos recomiendan como si eso, ser auténtico fuera la panacea del comportamiento humano. A mí me parece una inutilidad esa recomendación de ‘autenticidad’, esa loa absurda al ‘sé tú mismo’. ¡Claro que soy yo mismo! ¿Voy a ser otro? Todos, sin excepción, nacemos únicos (no hay dos iguales), auténticos en el sentido que somos lo que parecemos (vamos cambiando conforme crecemos) y verdaderos (pues existimos realmente). Somos lo que somos. Nacemos y morimos auténticos todos, es señal indeleble en nuestras vidas. Dios, el Creador, nos ha hecho así. ‘Sé verdadero’ podría ser recomendación más evangélica, sin doblez ni engaño. Pero lo que se estila es ser auténtico.

La vida se complica cuando la meta es la ‘autenticidad’. Se llega a la estupidez de preferirla a la felicidad. ¿Qué estás jodido porque las cosas te van mal? No te preocupes ‘tú, sé auténtico’. Caramba con ser auténtico (iba a poner joder pero me reprochan que abuso de términos mal sonantes en mis columnas ¡qué se le va a hacer!) Porque ‘ser auténtico’ lo gestionas tú y te ‘realizas’ como persona siendo auténtico (juro que hay psicólogos que cobran por decir esto), te autoayudas convenciéndote de que si quieres, puedes. Lo cual es falso de toda falsedad porque la vida, lo tendrán comprobado, no depende solo de nosotros mismos, hay cosas que se nos escapan.

Si querer fuera poder a mí me tocaría la lotería de Navidad de mi cofradía (la siempre fervorosa Sagrada Cena). Estos promotores de lo auténtico se jactan de ‘salvar el alma moderna’, con un lenguaje casi terapéutico que pretende sustituir una visión de la identidad personal y el modo de vivir en el mundo (auténtico). La actitud es importante pero no lo es todo, los creyentes sabemos que nuestra vida es una mezcla de factores humanos y sobrehumanos en los que se mezclan objetivos, propósitos y compromisos porque si no los tienes la vida es aburrida y carece de sentido. Vale.