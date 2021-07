Las tardes de los meses de julio y agosto siempre han provocado quebraderos de cabeza por las altas temperaturas y la necesidad de refrescarse. Las piscinas municipales de la ciudad han dado lugar a que no solo bañarse sea uno de los motivos por los que acuden los usuarios, si no el disfrute de estar relajado en la toalla, en la hamaca mientras escuchas tu canción favorita o lees las noticias del día, y cómo no pueden faltar las legendarias partidas de cartas que han provocado más de un riña familiar.

A pesar de la pandemia, los emeritenses siguen siendo fieles con esta cita estival. Al igual que el año pasado, se puede acudir en dos turnos diferentes, el matutino de 11.30 a 15.30 horas o bien en el vespertinos desde las 16.30 hasta las 21.30, unos horarios que se mantendrán hasta el 2 de agosto cuando se adelante el cierre a las 21 horas. Las piscinas disponen de un espacio delimitado para cada grupo pintado sobre el césped y de esa manera se garantiza la distancia social. Gran parte del público que acude se muestra satisfecho con la normativa. «Me parece que las medidas del covid son un método de control de acceso bastante eficiente», indica Raquel que acude con regularidad a la piscina del Diocles. Para otros, algunas normas son exageradas. «Hasta hace poco no te podías tirar a la piscina», lamenta Eva, quien también reconoce que «el año pasado era mucho peor».

Uno de los motivos por los que acude la gente a la piscina de La Argentina es por su ambiente familiar, ya que «siempre venimos los mismos», sostiene Juani mientras disfruta de una calurosa tarde. «Aquí tenemos relax total», expresa Javier. Aparte de echarse un chapuzón, otros usuarios apuestan por leer. «Cada vez que venimos me traigo mi libro y leo», comenta Meri. Para muchas familias también es un tiempo de desconexión. «Aquí venimos para que los niños jueguen y se diviertan», declara Eva. En cuanto al aforo, La Argentina suma 30 personas en el turno de mañana y por la tarde sobre unos 70. Números muy parecidos en Diocles, donde alrededor de 40 usuarios acuden al primer turno y 70 al segundo.