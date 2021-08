No sé si han tenido ocasión de ver un anuncio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el que una y uno en bata azul transitan ante dos cunas de recién nacidos y dicen: «Hora de nacimiento? La una y veinte. ¿Peso? Tres doscientos. ¿Ingresos de la familia? 75.000 al año. ¿Algún factor hereditario relevante? Cinco inmuebles». Ante la segunda cuna, ella (la de la bata azul) exclama en plan lelo «Qué cosita más bonita. ¿Hora de nacimiento? Las doce y cuarto. ¿Peso? Dos setecientos. ¿Altura? Cuarenta y ocho centímetros. ¿Ingresos de la familia? Doce mil... Va a tener complicaciones». El vídeo concluye que «la mayoría de los niños que nacen en familias pobres serán pobres de adultos por mucho que se esfuercen». Es mérito del ministerio que en un minuto 14 segundos se junten tantas memeces. No se puede ser más tolili (Florentino).

Dejando aparte que los de la bata deben ser sociólogos de serie b y en prácticas pues no imagino a ningún sanitario inquiriendo los ingresos de la familia del recién nacido antes que el sexo del bebé (que por cierto no consta) y concluyendo: «Por mucho que se esfuercen». ¡Toma castaña! Y de castaña a castañazo pues el de los 12.000 euros es «cosita bonita» y el otro debe ser un adefesio, ya que de él no dicen nada. A los de la bata azul tampoco parece preocuparles si los recién nacidos están bien o amarillitos, tienen alguna molestia, anomalía o sintomatología, ya han mamado o si les cuesta llorar. Eso, por lo visto no va a condicionar su futuro. El sexo tampoco lo va a condicionar, ya lo elegirá la criatura.

El origen determina el futuro, dicen desde la Agenda 2030 poniendo en duda el esfuerzo humano por mejorar, el mérito, la capacidad, los avances sociales en educación, sanidad, prestaciones sociales y el aprovechar las oportunidades que te da la vida. Por lo visto quienes han realizado el vídeo han cobrado como si fueran ministros/tras más de 75.000 euros, ergo supongo que tendrán cinco inmuebles y por ahí nos querrán igualar a todos. Que por herencia, codicia o cargo público (ministerial) unos se «desigualen» a lo granja animal no nos condena, sin remisión, a los demás a la desigualdad. Y chimpún.