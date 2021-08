Indudablemente yerran los historiadores que cifran como grandes inventos de la humanidad el fuego, la rueda y, recientemente, la Thermomix. Tras pasar unos días con mi nieta en Portugal puedo refutar ese aserto y señalar, sin temor a equivocarme, que los grandes inventos de la humanidad son la cremallera, los dodotis y el pasteis de nata (también llamado de Belém).

De la cremallera no hace falta que les escriba nada pues ha pasado a ser de anclaje y cerramiento textil a referente sentimental. A mi edad, sin ir más lejos, tengo una relación que no incluye bajada de cremallera. Sin los dodotis no sé qué hubiera ocurrido este verano, pues mi nieta a sus nueve meses come como su abuelo y obra muy bien, con las consabidas consecuencias que este acto natural comporta (cerca de Comporta estábamos) en todos los sentidos (especialmente el olfato).

La infancia sería otra sin los dodotis. Pero el gran descubrimiento luso para la humanidad (bacalao dorado y vinho verde aparte) son los pasteis de nata (que en realidad son de crema) que en su autenticidad he tenido el placer de catar con intensidad y sin rubor alguno. Digo auténticos porque a los pasteis de nata les pasa como a las roscas de La Zarza, son inimitables por mucho que hasta en Mercadona los tengan. Pero no son lo mismo.

Estos dulces redonditos en tartaleta tienen secreto (como la Coca Cola) en lo íntimo de su hojaldre y nata que, desde 1820, alegran el paladar y más allá.

Cuando a comienzos del siglo XIX cerraron el convento de Belém echando a la calle a sus moradores, estos para ganarse la vida empezaron a vender los pasteles muy cerca aprovechando una refinería de caña de azúcar que había al lado. La mezcla mágica de masa, crema, azúcar, leche y yema de huevo que sale del horno, si se espolvorea con una generosa dosis de canela es, como diría un cursi ignorante, una experiencia religiosa. Pero no creo que vaya muy errado pues en el cielo hay Thermomix y, por supuesto, pasteis de nata. Pienso verlo.