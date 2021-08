Vecinos de la barriada emeritense de El Prado han colocado carteles en aceras y papeleras para pedir más civismo y limpieza en las zonas comunes de ocio. "No os comportéis como cerdos, en vuestra casa no haríais esto", se puede leer en uno de los escritos anónimos que han distribuido. Además, en redes sociales pueden verse también zonas como bancos o escaleras con basura esparcida por el suelo, latas de refresco o envases de comida rápida.

"No os equivoquéis, no estáis dando trabajo a los barrenderos, el viento esparce vuestra basura más allá de este recinto. Este lugar es de todos, el resto no tenemos que sufrir por vuestro comportamiento, ni comernos nuestras basuras", han escrito para recordar después que no es un buen ejemplo para los niños ni un comportamiento beneficioso para el planeta. "No cuesta tanto recoger", insisten.