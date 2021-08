El director extremeño Francis Quirós ha estado rodando en Mérida su último cortometraje, Los últimos del Sol. La cinta cuenta la historia de un preso homosexual que se encuentra en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, en Madrid, y de su carcelero, un guardia civil que sigue estrictamente los códigos del Benemérito Instituto. Una relación que va evolucionando conforme ambos se conocen. Todo está ambientado en la España de finales de la dictadura franquista.

La grabación es una adaptación de una poesía del dramaturgo fallecido Juan Copete. Además, el equipo de trabajo es en su totalidad extremeño. La razón de elegir Mérida para el rodaje ha sido porque todos los componentes del equipo de grabación son o bien de la ciudad o de muy cerca. Otra de las razones se debe a que el Ayuntamiento de Mérida les ha prestado muchas facilidades con el espacio del set de rodaje.

Para el director del cortometraje, la principal intención es unificar a personas con pensamientos ideológicos diferentes, ya que hoy en día, tras 40 años, sigue habiendo diferencias de ideologías en el país. «Esto es más bien un concepto de sociedad porque nos hace empatizar con los demás, entender lo que piensan y de esa manera colocarnos en el mismo umbral sin odio ni rencores, pero con mucho cariño», expresa. Quirós ha intentado que la poesía de su escritor original no se difuminara, por eso pretende ser más clásico que en sus anteriores trabajos y de esa manera favorecer, no solo la poesía de Juan Copete, sino también a los actores. Por ello, la unión del lenguaje cinematográfico más la poesía cree que va a «encandilar al público que no conozca al dramaturgo», manifiesta.

En cuanto a la publicación del corto, Quirós afirma que para Navidad estará listo. Un proyecto en el que el extremeño lleva trabajando desde el año 2015 y una de sus intenciones es pasearlo por los festivales, por ello está en continuas conversaciones con distribuidoras , las cuales están muy interesadas en el trabajo, aunque a día de hoy «no hay nada confirmado».

Próximos proyectos

Por otro lado, uno de sus próximos proyectos para el siguiente curso es hacer un documental sobre Juan Copete. «Mi idea es enfrentarme a él el próximo año», comenta Quirós, quien afirma que aprovechando la grabación de Los Últimos del Sol se reunió todo el equipo de trabajo para hablar sobre Copete. Realizaron el making off en el propio set de grabación. «Fue algo esporádico y súper bonito. Por este motivo, mi idea es tener el texto escrito a finales de este año, después empezar a grabar recursos, localizaciones e iré adelantando con el carrete y toda la documentación», sostiene el director extremeño.

Por último, Francis Quirós reclama el apoyo de las instituciones para que tanto el proyecto actual, el documental sobre Juan Copete o cualquier otro puedan salir adelante.