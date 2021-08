El festival de recreación romana Emérita Lúdica vuelve a las calles de Mérida la semana del 4 al 10 de octubre tras un año de ausencia. Será la XI edición, aunque hoy por hoy está lleno de incertidumbre ante la imposibilidad de planificar eventos a largo plazo debido a la situación epidemiológica. «Estamos en un limbo porque no sabemos si la gente va a asistir», expone Antonio Artero, presidente de la asociación de recreación Emérita Antiqua, quien explica que antes de la llegada del verano se decidió hacer el festival en el mes de octubre.

En consecuencia, si la gente acude en masa como ha ocurrido en las pasadas ediciones puede haber problemas, como que salgan brotes por lo que se encuentran «hundidos», expresa Artero. En la misma línea, Abel Morcillo, presidente de la asociación de recreación Ara Concordiae, sostiene que «hay muchas expectativas y ganas, pero al mismo tiempo se genera una sensación agridulce porque la situación sanitaria que llega nos lo permite hacer en condiciones más o menos normales, por lo que tenemos que tener mucha precaución, prevención y ganas».

Emérita Lúdica arrancó en el año 2010 celebrándose actividades en el circo romano, pero pasó desapercibido ante el poco interés del público. Entonces, tomaron la decisión de trasladarlo al centro de la ciudad, en concreto al Templo de Diana. Este traslado de ubicación ha propiciado que año tras año el festival se convierta en un importante reclamo turístico de Mérida. En la última edición, del 2019, 48.000 personas se dieron cita en las calles de la capital extremeña. Con el paso de los años, Emérita Lúdica ha pasado a estar presente en todos los puntos monumentales de la ciudad, como por ejemplo en la casa del Mitreo, arco de Trajano o el parque de las Méridas del mundo. Por todo ello, uno de los objetivos es que en los próximos años se convierta en fiesta de Interés Turístico Regional.

En cuanto a las preparaciones por parte de las asociaciones, Emérita Antiqua apenas ha podido empezar a organizarse para un evento que comienza en poco más de un mes. «Muchos de los que participamos aún no estamos vacunados y por eso no nos podemos reunir, si acaso nos reunimos es para algo puntual y muy pocas personas», explica el director de la asociación. En cambio, en la asociación Ara Concordiae afirman que con la eliminación de algunas restricciones, como la posibilidad de no usar mascarillas al aire libre, han podido reunirse en exteriores y los campos. Asimismo, el ingenio ha sido una de las habilidades que más se ha desarrollado durante la pandemia y ahora lo ejemplifican en Ara Concordiae, ya que entrenan en dos grupos diferentes. «En primer lugar , un grupo que ya conoce las actividades, y las tiene asimiladas, por lo que es mucho más sencillo prepararlas. Y en segundo lugar, las nuevas actividades se hacen por grupos más reducidos, se van preparando por partes para que no se produzca un descontrol», manifiesta Morcillo.

La programación

Por otro lado, la idea es recuperar la programación de la pasada edición de 2020, que se suspendió tanto en junio como en el mes de octubre, por lo que se pretende que las actividades sucedan en diferentes lugares. Además de los mercados romanos, que este año se ubicarán en el arco de Trajano y el templo de Diana.

Para el presidente de Ara Concordiae, muchos de los eventos programados se pueden mantener. En cambio, otros como los militares se adaptarán a los tiempos que corren. «Antes todo el que venía podía probarse los cascos, las espadas y eso ahora mismo no lo podemos hacer porque las restricciones no nos lo van a permitir, esa parte donde la gente podía sentir el peso de la armadura estará anulada», declara Morcillo. Además, Ara Concordiae va a realizar dos nuevos actos que se desarrollarán en el Templo de Diana y el museo romano, donde el público estará sentado y los recreadores asumirán diferentes roles como el de magistrado o un soldado del ejército romano.

Por su parte, en Emérita Antiqua, en la batalla de gladiadores, La Gladiatura, esperan contar con luchadores de toda España como sucedió hace dos años ya que «les encantó, porque hacerlo en el anfiteatro es algo único que solo se hace aquí y en la ciudad francesa de Nantes», dice Artero.

Un festival que ha pasado de celebrarse en el mes de junio a octubre y esto para Artero perjudica en los participantes más jóvenes porque «ya han empezado el curso escolar», subraya. Sin embargo, para Abel Morcillo, el haber estado un año sin Emérita Lúdica y con la experiencia del festival de teatro, «la afluencia de público va a ser notable», afirma. Para Artero, lo más especial es que la ciudad se engalane, se vista de época y se respire ambiente romano.