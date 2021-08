Mucho antes de los tiempos de Robin Hood hay una corriente de simpatía hacia el ladrón bueno que roba al rico malo, malo. Algo tendrán los ladrones buenos que se tiene constancia de uno de ellos que entró directamente al Paraíso, y fue de los primeros en hacerlo, gracias a una frase: «Acuérdate de mí cuando».

Esta idea me ha venido a la cabeza (me arriesgo a que alguien piense: «pobrecita, qué hacía una idea tan sola en tu cerebro») tras ver en Netflix la segunda temporada de ‘Lupin’ que, en este caso, es un ladrón negro, negro (y grande) que roba a un rico malo, malísimo. Al final no lo mata, aventuro que por necesidades del guion, del guion de la tercera temporada.

Tengo que escribir esto rápido pues sospecho, como en otros casos, que esta serie es tan entretenida como olvidable y antes de septiembre ya no recordaré esos robos inverosímiles, engaños, y efectos especiales pero quizá si al actor (Omar Sy) por su sonrisa extenuante y sus trajes de tela y diseños exclusivos.

Las motivaciones de este Lupin no son muy originales y su afán de venganza tampoco aunque todo está contando en tono amable, con ritmo, desarrollo y escenarios magníficos (el primer robo fue en el Louvre auténtico, no digo más como paradigma de localizaciones).

Tomas tipo escalinata clásica, cambios de identidad de magos (algo de magia hay) y alguna fantasmada por medio. Del actor volveremos a hablar porque el tipo lo llena todo con su oficio desenfadado y misterioso, ladrón de guante blanco muy humano. Es, como diría Julio Iglesias, un truhan y un señor actorazo que consigue aquello que preconizaba Chesterton: «Un caballero en cualquier época hubiera preferido al ladrón por yerno antes que al carcelero que lo cuida».

Chesterton ignoraba que pudieran existir funcionarios de instituciones penitenciarias. En general entiendo que a Netflix no se le deban aplicar códigos morales porque la cosa no va por ahí sino por el entretenimiento, aunque sospecho que las plataformas de tener algunos valores no serían los cristianos. Estoy buscando por Mérida un Lupin para los desayunos en el Chapa Tapa de mi peña de amigos. Ellos y yo nos entendemos.