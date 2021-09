El verano y la ciudad de Mérida son sinónimos de llegadas de turistas que inundan las calles de la capital extremeña. Y esta masificación también se nota a la hora de aparcar. El aumento de personas sumado a las obras (como por ejemplo en la calle Félix Valverde de Lillo, que comenzaron en el mes de julio) más el escaso aparcamiento en la zona centro han dado paso a que los parkings tengan una alta ocupación, en especial por las mañanas.

Resulta muy complicado ir a las principales calles de la ciudad y encontrar aparcamientos, por ello los parkings ofrecen facilidades si su deseo es ir en coche al corazón de Mérida. En el parking de la Politécnica, José Manuel Ávalos, trabajador, asegura que una gran cantidad de turistas han reservado para 15 días, una semana o tres días provocando que el parking se llenara. Afirma que ha predominado las plazas rotatorias.

Por ese motivo, en las reservas de plazas aún no se ha notado el incremento de vehículos con motivo de las obras en la calle Félix Valverde de Lillo. «Ha habido algún que otro, pero son vecinos que tienen plazas de garajes allí y no pueden acceder a ella. Los que vienen al día a día a trabajar imagino que una vez que acaben los periodos de vacaciones y comience el colegio se notará su presencia», explica José Manuel Ávalos, quien expresa que hay plazas de reservas disponibles para este mes, aunque no ofrecen a largo plazo.

Más difícil en Cervantes

En cambio, el que sí ha notado las obras y la nula posibilidad de aparcar por la zona centro ha sido el parking Cervantes. Actualmente no se pueden hacer más reservas de abonos al estar completos y no tener suficientes plazas. Para septiembre, José Antonio Sánchez, trabajador del parking, sostiene que no saben si «se podrán hacer más. También tenemos que atender al resto de vehículos». En cuanto al periodo estival, Sánchez explica que con la celebración del Festival de Teatro sumado a la llegada de visitantes a la ciudad han provocado que haya una alta afluencia, acentuada por la mañana. En las últimas semanas, con la finalización del festival «ha bajado ligeramente el número de clientes», subraya.

Asimismo, en otra de las zonas de aparcamientos se ha notado la alta presencia de vehículos. Este es el caso del parking Santa Eulalia donde han tenido un verano con un alto número de clientes. En cuanto a la reserva de plazas se mantiene el ritmo habitual de los último meses sin que se haya producido ningún incremento, por lo que para septiembre aún hay plazas disponibles como indica Fernando Martínez, gerente del parking.

Por otro lado, Atarazanas afirma que todavía es pronto para las reservas de plazas hasta el día 9, con la vuelta al trabajo y el inicio del colegio, no esperan un gran número de reservas.