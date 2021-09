En estos días en los que las temperaturas han hecho cumbre, abusando de la amistad que nos une le pedí a Pelín que acompañara a Nines a Ikea. A mí me gustaría que mi mujer tuviera un marido con mucha paciencia pero, hasta entonces, tengo a Pelín.

Pelín ha venido contentísimo. Es el único ser viviente de género masculino que aguanta lo que le echen en Ikea detrás de otro ser viviente de género femenino, rompiendo, en este caso, el récord de dos horas y media sin rechistar. Incluso ha inventado un recorrido que llama «ruta del salmón», consistente en hacer el recorrido por la exposición en sentido contrario al de las flechas que te van guiando por los pasillos.

Intenté desanimar a Pelín diciéndole lo difícil que se pronuncian los nombres de los productos Ikea: estantería Eket, cama Hemnes, alfombra Kattrup y esos Landskrona, Tiphede, Lycksele..., pero me contestó que a los suecos también les suena a chino alcayata, escarpia o hembrilla y no entienden qué es un mueble bar o un armario ropero.

A los muebles de Ikea les viene a pasar como a los sentimientos, que hay más variedad que palabras para nombrarlos. Tampoco arredran a Pelín las memorables instrucciones de automontaje de muebles y el pasmo que produce que te sobren tornillos o arandelas pues sospechas, con razón, que algo has hecho mal y que aquello puede ser una lámpara tumbada de suelo o un sofá con luz, si sale con barba san Antón.

Pelín les sugerirá a los suecos el ‘mueble definitivo’, ese donde encontrar lo que siempre se pierde: bolígrafos, gafas, móvil o llaves. Aunque dice que quien tiene que ir a Ikea soy yo, que prometí a Nines serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad… ¿Pero no dijo nada de Ikea? «No (dice Pelín), porque entonces no existía, y recuerda que amar significa no tener que decir nunca lo siento». Te equivocas Pelín, esa frase es fallida declaración de amor, pues amarse es decir muchas veces «disculpa», «perdón» o «lo siento». Y sobre Ikea, Pelín, si no es por no ir; si hay que ir se va, pero ir pa ná, mejor tú.