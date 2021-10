Los guionistas coreanos duermen mal. Solo así se explica esos ojitos de recién levantado que ponen y los guiones de películas como Parásitos o la serie de El juego del calamar que si pueden ni la vean por mucho que el boca a boca se la recomiende. Estos calamares tienen mucha mala tinta y bastante mala leche. Mezcla a lo coreano un poquito de torturas, otro de humillaciones, algo de acciones depravadas y perversas, un montón de insolidaridad y dependencia del dinero y, todo ello, como alegoría anticapitalista mientras los infelices coreanos van matándose y siendo muertos. Mala aunque esté bien hecha y la adornen con lacitos rosas y colores infantiles. Hace falta ser un espectador con un punto morboso y sádico para verla entera hasta averiguar quién será el último coreano en palmarla. Que no digo yo que el relato tenga su punto interesante al comienzo cuando se juntan un montón de personas con deudas para ganar un premio millonario sin darse cuenta que lo que se juegan es su vida a través de una serie de eliminatorias con el trasfondo de juegos infantiles. Tampoco es la primera vez que se mezcla muerte con infancia, morbo con sangre, para atraer al personal.

Como el director es coreano pero no tonto también suscita personajes humanos en medio de la barbarie, flor en medio del estiércol, ingenuidad frente a brutalidad, algo de altura en medio de tanta bajeza y, además, utiliza un envoltorio original y perturbador con esos personajes con máscaras estrafalarias de círculos, triángulos... Vaya, prepárense para verlas por las calles dentro de poco en esa patochada que llaman Halloween o en carnavales. Mi pregunta es: ¿Quienes vemos esta burrada al verla no estamos legitimándola? ¿Son tipos raros quienes disfrutan viendo películas de terror o se regodean con ellas? Y esto no es propaganda del canal Disney. Antiguamente en los cines había acomodadores que con su linterna sentaban a quienes llegaban tarde. Uno de ellos al no recibir propina susurró al espectador tacaño: «El asesino es el mayordomo». Apuntito he estado de decirles quién se salva.