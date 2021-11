Estimado Sr. Mark Effernan: acá Rafa Angulo, veterano periodista de esta bimilenaria ciudad que no tiene el gusto de conocerle; a decir verdad aquí no le conoce nadie salvo Francisco Puertas pero yo de Paco Puertas me fío (¡aplausos!) y lo único que lamento es no haberle regalado una pata de conejo, un trébol de cuatros hojas o un amuleto de la buena suerte, esa que tanto le ha faltado en estos tres años. Le voy a dar un dato: el fútbol en Mérida se empezó a jugar en el recinto del Circo Romano, construcción de comienzos del siglo I y Patrimonio de la Humanidad. Eso, Sr. Effernan es historia. O sea que cuando usted llegó la semana pasada por primera vez a Mérida dos mil años de historia le contemplaban. 2.000 para sus estadísticas. Otro dato: el calendario futbolístico emeritense tiene una peculiaridad, distinguimos dos hitos históricos, a saber, no vamos por años sino por temporadas y estas, a su vez se dividen en adpf o ddpf, esto es: antes de Pepe Fouto o después de Pepe Fouto. Haría bien Puertas en presentárselo pues Pepe Fouto es historia.

Yo Sr. Effernan además de periodista soy ‘cérrimo’ desde hace 50 años, término que dudo encuentre usted traductor posible; le encargué la traducción a mi hijo Currino que lleva años en Cardiff pero me ha dicho que lo más parecido sería ‘hooligan pacífico’. Y además de periodista y ‘cérrimo’ me considero, con orgullo, ‘pecholata’, también imposible de traducir salvo que el inventor de la palabra, Fernando Delgado, se lo explique. Le advierto que tirando por lo bajo las explicaciones de Fernando nunca bajan de los 90 minutos. Fernando Delgado es historia en Mérida. Cuando usted venga al Romano estará rodeado de ‘cérrimos y pecholatas’, así en la liga como en la copa, buena gente que siente con pasión a su equipo, tanto que somos la mejor afición del mundo romano y, con nosotros, nunca caminará solo Sr. Effernan. Le esperamos como un revulsivo ‘pecholata’. No desaproveche la oportunidad. Atentamente, el socio 1.797.