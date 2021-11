Pepi pasó el confinamiento sola en su casa, por lo que no pudo abrazar, sentir, besar, y hasta relacionarse con sus seres queridos y allegados. Para ella la pandemia no se ha tratado solo de una crisis sanitaria y económica, sino también de una crisis social. Pepi es una de las 50 usuarias que forman parte del programa Lazos de la Delegación de Servicios Sociales que el ayuntamiento está desarrollando en las barriadas de La Antigua y San Luis, y que busca tejer una red social de acompañamiento a las personas que viven solas.

Según Pepi, el proyecto ha sido esperanzador, pero a veces no puede evitar venirse abajo. «Antes cuando estaba decaída, me encontraba muchísimo peor, pero ahora a raíz de esta iniciativa, cuando me encuentro mal siempre pienso: hoy haremos algo que me guste y me distraiga», afirma con una sonrisa tímida. Una de esas primeras actividades ha sido un desayuno con todas las usuarias (la mayoría son mujeres) que forman parte del programa, en el centro social del Perpetuo Socorro.

No han faltado risas, compañerismo y esperanza. Todas las usuarias participaron de forma activa en este encuentro, en el cual realizaron dulces en forma de lazos en honor al nombre del proyecto. Aunque han tenido que portar la mascarilla obligatoria, sonríen a través de la mirada y han sustituido los abrazos por los codazos. Todas tenían un motivo por el que estar ahí: recuperar la esencia que perdieron. Carmen es otra de las personas que pertenecen a este programa, la cual asegura que esta iniciativa le ha cambiado la vida. «Antes me encontraba muy hundida, y participar en este proyecto ha sido como volver a respirar, como tener oxígeno», sostiene la usuaria.

Aunque ahora asegura que se encuentra estupendamente, no puede negar que a ratos le vienen esas emociones negativas por las que estaba pasando hace unos meses tras la pérdida de su marido. Para ella, pertenecer a este grupo ha sido como un rayo de luz y cree que esta iniciativa le cambiará la vida de nuevo. Ana, otra de las usuarias, mostraba orgullosa su reloj inteligente mientras reía con su compañera de al lado y con Manuel, que congeló el momento con una foto donde se encuentra el significado de fortaleza.

La dinámica

La educadora social del programa, María Dolores Morales Jaramillo, explica la dinámica que siguen. Primero se realiza una toma de contacto con la persona y una visita en su domicilio; se les entrevista para ver en qué situación se encuentran y se les propone participar en actividades colectivas como el desayuno saludable. Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, informa de que la iniciativa se incluye en el Programa de Acompañamiento de Mayores, que tiene como objetivo romper el aislamiento y las situaciones de soledad no deseada aumentando la vinculación de estas personas a la red social del barrio en el que viven. «El problema de la soledad es un problema muchas veces invisible en las ciudades y difícil de identificar por el estigma que supone», señala.

De esta forma, el programa Lazos se centra en acompañar a los usuarios y a su vez, crear una red de apoyo social que incluya observadores (vecinos, comercios, farmacias, parroquias...), los recursos del barrio (públicos y privados) y los profesionales de Servicios Sociales. Si los observadores detectan que se produce algún cambio importante, lo comunicarán para que puedan ser atendidos por los profesionales especializados.

La iniciativa tiene una dotación presupuestaria de 100.000 euros que se destina a la contratación de dos técnicos de intervención social y a los diferentes servicios. Con la colaboración del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) de la Junta de Extremadura, este programa piloto crea un nuevo punto de vista sobre la importancia de la atención a nuestros mayores y la necesidad de combatir la soledad.