El Área de Salud de Mérida hace un llamamiento a los universitarios de la zona que todavía no se hayan vacunado contra el coronavirus para poder hacerlo mañana jueves y el próximo 10 de noviembre. Según informa el área sanitaria a través de su perfil en redes sociales, las vacunaciones se realizarán ambos días en horario de 12.30 a 15 horas, en las instalaciones del Centro Universitario de Mérida (CUM). "Todavía no te has vacunado? No esperes más. Por tu salud. Vacúnate", sostiene.