Salgo del Hornito de rezarle a la Mártir bendita y mientras llego a casa me encuentro a Pelín debajo del limonero expuesto a las cagadas del pájaro que anida encima pues el ave ya ha empezado a construirse su unifamiliar adobada. Con su habitual retranca me echa en cara la columna del lunes pasado donde en un arrebato de añoranza escribí sobre los bares y tabernas de antaño. A Pelín le duele y con razón que no haya recurrido a él que es el Cossío de las tascas emeritenses y, desde luego, no en teoría pues tenía la costumbre de recorrerlas casi todas, no olvidemos que era funcionario municipal.

Hasta ahí la cosa iba bien pero Pelín, rencoroso, se lanzó a una perorata trascendente: «Miras tanto el pasado que deberías ponerte retrovisores, esa nostalgia tuya te borra los malos recuerdos y te magnifica los buenos, acabarás melancólico». Normalmente lo que me dice Pelín va a misa pero esta vez no estoy de acuerdo con él pues no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca sucedió (dixit Sabina) y aquellas barras emeritenses ocurrieron, fueron reales y estaban en mi infancia. Y en Mérida está mi infancia de la que forman parte esas cosas del querer que llamamos recuerdos. Y las cosas del querer se basan en emociones y no en la razón. «Dices cosas de viejo, Rafa».

Bueno, decía Graham Greene que en el fondo de nosotros mismos siempre tenemos la misma edad, si no existieran los espejos eso sería incluso más evidente, además cualquiera que deja de aprender es viejo tenga 20 u 80 años, cualquiera que siga aprendiendo se mantendrá joven, el problema son los espejos. «Pero, a ver, ¿qué barras históricas son las que dices que no puse?» Y Pelín se lanza en plan pitarra: «Marcelino, Casa Gaspar en travesía de Parejo, La Oficina, Casa Benito, la taberna de tía Lola (tía de Luis González en 18 de julio), el Sebas en el mercado de abastos, las Tres Cubas (cuando eran gente sería), Chamorro, el manco de las Abadías (cuando eran Abadías), los Gabrieles añorados por Antonio Barrau... Y todavía me quedan unos pocos pero no te queda columna». Como dicen en Verín los gallegos: «Por algo será, Pelín».