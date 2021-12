La cantante emeritense Claudia Abela, de tan solo 15 años, ha compuesto la canción Ríos de fuego, que ya se ha estrenado a través de su canal en la plataforma Youtube, con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por la erupción del volcán de La Palma. En la actualidad está estudiando 4º de ESO y acude al conservatorio profesional de música Esteban Sánchez de Mérida, además de asistir a clases profesionales de canto lírico.

-¿Qué mensaje quiere transmitir a través de esta canción?

-Con mi single quiero transmitir fuerza y ánimo a las personas que no encuentran esperanza porque lo han perdido todo con la erupción del volcán. Yo soy una de esas personas que quieren ayudar a todos aquellos que no tienen nada.

-¿En qué momento pensó en componer este tema para ayudar a los vecinos de La Palma?

-Estaba en mi casa cuando vi que salieron las noticias del volcán. No tenia ni idea de que un volcán pudiera estar en erupción tanto tiempo. En realidad esperaba que durase días, incluso algunas semanas, pero jamás se me pasó por la cabeza que se prolongara desde septiembre hasta ahora. Desde mi casa, desde Extremadura, pensé en cómo podía ayudar a los afectados. Estamos bastantes lejos de La Palma, por lo que la única manera de ayudarles es a través de mi voz, en este caso recaudando fondos a favor de los damnificados por esta erupción volcánica.

-¿Ha tenido mucha repercusión 'Ríos de fuego'?

-De momento llevamos más de dos mil visualizaciones en Youtube. Obviamente no es mucho, pero para mí sí lo es. Una muchacha joven, de Extremadura, con una corta trayectoria musical y que veas que tu granito de arena está saliendo en varios medios de comunicación la verdad que es bastante gratificante. Un hecho curioso es que me invitaron a La Palma para cantar la canción allí. Era una forma de agradecerme el gesto que he tenido con todos los afectados.