Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que lo traspasas y mientras te escucho siento una punzada en la trócola cardiaca porque algo se muere en el alma cuando se cierra un bar y este no es un bar cualquiera pues es el más antiguo de Mérida por delante del Retiro y del Chinche, vaya tremenda triada... Pero nada volverá a ser como antes pues este lugar de la Legión X eres tú, uno de los últimos taberneros dignos, históricos y emeritenses de toda la vida, de toda la Semana Santa y de toda la Marara (que es excelsa manera de decir Carnaval). Tú y tu dedicación y entusiasmo que parecían no tener límites y allí, pensaba yo, echar ratos hasta muy mayor, aparcando la trascendencia y dando paso al dolce far niente, esa especie de ociosidad agradable. Allí, contigo, la barra era el mensaje de McLuhan y los cupones de MCcarthy.

Sí, me queda Jose en el Baltasar (antes Tacitas, siempre cruz de guía) otro mítico, otro que tal, cuya vida y esquina guarden Dios y la Mártir mucho tiempo por la cuenta que nos tiene a los impresentables, porque de lo contrario los días de vino, de charlas, de cantes y de rosas serán como las golondrinas de aquel, vaya, que no volverán y pasarán a ser como la distancia que, lo sabemos bien los de mi generación, es como el olvido. De un tiempo a esta parte me lo temía y lo veía venir pues empecé a pagar los cafés, a no salir más contento que entré y a ver esa bobada de saludarse con el codo, gesto que nos hace parecer idiotas, incluso atisbé que las resacas en algunos en vez de alcohólicas eran hidroalcohólicas con el consiguiente pestazo que daban, era el anuncio del fin de los buenos tiempos perdidos. Pero: ¿sabes lo que te digo?, que por mucho que ni llueva, ni truene, aquí siempre habrá nieve, porque contigo estará el Nevado... Michel, compañero del alma, compañero.