El Ayuntamiento de Mérida prorrogará los presupuestos de 2021, que ascienden a 52.961.400 euros, a la espera de cuantificar los ingresos procedentes tras la modificación del impuesto de plusvalía municipal. Así lo avanzó esta semana el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien informó de que se ha encargado un informe para conocer «cómo va a afectar» esta cuestión tributaria antes de elaborar las nuevas cuentas municipales, de ahí que las actuales vayan a seguir en vigor a partir del próximo 1 de enero. En declaraciones a los medios, el primer edil aseguró que esta decisión ya se ha trasladado a los grupos de la oposición.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía, grava el incremento del valor del suelo cuando el contribuyente vende, hereda o recibe en donación una vivienda. A finales del pasado mes de octubre, una sentencia del Tribunal Constitucional anuló este tributo al considera que su método de cálculo era inconstitucional porque no se tenía en cuenta la evolución real del mercado y además se pagaba aunque hubiera pérdidas. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre un nuevo sistema para calcular este tributo, que da al contribuyente la posibilidad de elegir el método de cálculo de la base imponible que le resulte más favorable.

Ahora, el ayuntamiento emeritense está valorando cómo van a afectar estos cambios a las arcas locales para poder incluir una previsión de ingresos en el presupuesto. Según los datos facilitados por Osuna, la ciudad ingresa 1,7 millones de euros anuales por este tributo, que es actualmente el segundo impuesto que más recauda para el consistorio por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Todo apunta a que esta cantidad no se modificará sustancialmente porque desde el año 2012, en Mérida no se aplicaba este impuesto en el caso de que la venta de la propiedad no hubiera generado beneficios.