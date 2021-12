Espero que este año no se le ocurra a mi compadre enviarme por móvil una felicitación genérica e indeterminada de Navidad, de esas que se remiten a todas tus direcciones con un simple click y que te valen, eso crees tú, para todos. Crees que cumples pero en realidad es el cumplimiento clásico ‘cumplo y miento’. A ver, a ver, que la Navidad es tiempo de festejar la venida del Salvador y ella trae sentimientos de alegría, de amar y de compartir que se expresaban, también, por escrito con aquellas postales navideñas que se recibían a cientos en las casas. Ahora no es que estén en desuso, es que están a punto de desaparecer en esta civilización de las prisas, lo rápido y punto en boca. Empezaron con las felicitaciones vía correo electrónico (lectógeno para los avanzados), continuaron con el Whatsapp y redes sociales, y están a punto de dejar sin trabajo a los carteros (va por ti, Pedro) que hacen años en estas épocas iban atiborrados.

Ahora, apenas nada. Yo, que quieren que les diga, prefiero recibir de puño y letra un ‘Feliz Navidad’ y un ‘Estamos de enhorabuena, vale la pena la vida porque Dios vale la pena’ antes que recibir esas inocuas frases vacías que no llegan al corazón. A este paso me van a felicitar muy pocos pues ya hace años que no contestaba a las felicitaciones con renos, papás noel o duendes. Y es que, claro, escribir una felicitación tradicional cuesta tiempo y esfuerzo (no les digo nada de aquellos de Artis mutis con el pie o la boca). Y encima ahora como no hay buzones hay que ir a enviarlas a Marquesa de Pinares. Pero compensaba cuando recibíamos al amigo o familiar en forma de postal de Navidad. Con lo otro se acaba antes. Llámenme nostálgico o superviviente de otras épocas, de otras añoradas Navidades, que también, pero no quisiera renunciar mientras el cuerpo y la pluma estilográfica aguanten a escribir a mano buenos deseos, sentimientos, ilusión y cariño. Por cierto que se me hace tarde para escribir las que me faltan... Feliz Navidad.