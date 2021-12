El sorteo de la lotería de Navidad ha dejado un pellizco de 227.600 euros en Mérida, que corresponden a dos décimos de un cuarto y quinto premio y 168 series del 16148, agraciado porque sus cuatro últimas cifras coinciden con las del Gordo.

La administración de loterías número 4 de Mérida, situada en la plaza de los Escritores, ha vendido un décimo del 42833. Es uno de los cuartos premios del sorteo especial de Navidad de este año, muy repartido por toda la geografía española y que también ha dejado sendos boletos en Almendralejo, Don Benito y Cáceres.

La responsable del establecimiento, Yanet Solís, confirma que ha sido un décimo vendido a través de la máquina expendedora, sin que por el momento haya noticias del propietario, que ha logrado 20.000 euros. "En cuanto me han llamado para decirme que habíamos dado un premio, no podía ni hablar de la emoción. Me engrandece poder darle premio a todo el que pueda y, sobre todo, si es a alguna persona necesitada", sostiene emocionada.

Cabe señalar que no es la primera vez que esta administración de loterías reparte fortuna gracias al sorteo extraordinario de Navidad, ya que en 2019 vendieron un boleto del tercer premio que recayó en el número 00750. "Tenemos muchas ganas de seguir dando premios y si sale alguno más, pues mejor todavía", apunta la dueña. Con respecto a las ventas de lotería que han registrado este año, Solís reconoce que "han ido mejor que el año pasado y gracias a Dios nos hemos recuperado un poco".

Por su parte, el establecimiento ubicado en el número 66 de la calle Santa Eulalia ha vendido otro décimo por máquina del 89109, quinto premio del sorteo y dotado con 6.000 euros. El premio ha sido compartido con Plasencia, donde se han despachado otros tres boletos. "Ya habían salido casi todos los premios y ha sido una alegría, porque pensábamos que nos íbamos a quedar a cero. Estamos muy contentos", afirma el empleado Francisco Javier Lozano, que aún no sabe quién ha resultado agraciado.

Sin embargo, ha sido la Administración de lotería La Ranita de la Suerte la que ha repartido el mayor premio: 201.600 euros al vender 168 series del número 16148, cuyas cuatro últimas cifras coinciden con el primer premio (86148) del Sorteo Extraordinario de Navidad. El local, situado en la travesía de Almendralejo, ha vendido 1.680 décimos del citado número, cada uno premiado con 120 euros. Estas 168 series fueron adquiridas por la cadena Cope Mérida, otra empresa emeritense, un grupo de militares de la base de Bótoa (Badajoz) y otros clientes del establecimiento.

María José Sánchez trabaja en este establecimiento desde hace seis años y ha sido una de las agraciadas con uno de los 1.680 décimos que han vendido del 16148. "Me ha dado un poco de pena que por un número no haya sido el Gordo, pero nos conformamos con los 120 euros", sostiene la empleada, quien apunta a su vez que "los clientes se habrán alegrado muchísimo porque el número gusta mucho y se ha vendido entero".