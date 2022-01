El actor Miguel Ángel Muñoz presentará el próximo lunes, 10 de enero, la película 'Cien días con la Tata', que servirá de apertura al XXXIV Ciclo de Cine, que proyectará siente películas todos los lunes hasta el 21 de febrero. Este Ciclo de Cine, que vuelve a celebrarse tras el parón del pasado año, fue presentado ayer por la delegada de Cultura, Silvia Fernández, junto al director de la programación del certamen, David Garrido.

Cabe destacar que la película 'Cien días con la Tata', que podrá verse a las 20.30 en Cines Victoria, cuenta con el patrocinio del ayuntamiento. Fernández animó a la gente a asistir a este ciclo porque «la cultura es segura, está demostrado que la vacuna funciona y tenemos que apoyar y consolidar, no solo para lo externo, sino para nuestro interés el ver una película en una sala de cine no es lo mismo que verla en la televisión de casa». Garrido destacó que la actividad del Cine Club Forum se abrió hace mucho tiempo, a algo más que el Festival de Cine Inédito, y «el año pasado fue muy doloroso el no poder hacer el ciclo de los lunes y ya ha sido como una espina clavada».

La proyección de 'El amor en su lugar' tendrá lugar el 17 de enero, que se trata de «una película de la que todo el mundo está hablando y con excelentes críticas». Ya el 24 de enero será el turno de 'La hija', que mezcla el tema de la maternidad y el thriller, el 31 de enero ‘Chavalas’ una historia de amigas de toda la vida. El 7 de febrero se proyectará 'Pan de Limón' con semillas de amapola, de Benito Zambrano; el 14 'Libertad' y se cerrará el ciclo con 'Josefina'. Cabe destacar que todas las películas se proyectarán a las 21.30 horas, excepto 'Cien días con la Tata', y el precio de la entrada será de cinco euros.