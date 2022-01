Año nuevo, presidencia nueva. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, finalizó el pasado 1 de enero su mandato al frente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y pasa el testigo al primer edil de Salamanca, Carlos García. Tras 12 meses de intenso trabajo en aras de reforzar el posicionamiento de las 15 Ciudades Patrimonio, tanto a nivel nacional como internacional, el recién reelegido secretario general de la agrupación municipal del PSOE local encara el tercer año de su segunda legislatura al frente del consistorio sin cerrar del todo la puerta a volver a presentarse como candidato a la Alcaldía emeritense.

-¿Qué ha supuesto para usted presidir el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad?

-A nivel personal, la presidencia ha sido un orgullo y un honor por el poder representar a 15 joyas de la geografía española que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Como alcalde de Mérida, ha supuesto que se haya hablado de Mérida en todo el mundo, con una proyección nacional e internacional de la ciudad que ha hecho que estemos visibles en numerosos eventos importantes y que hayamos sido la cara que haya representado a España.

-¿Ha sido un año difícil para estar al frente de la gestión del Grupo?

-Ha sido un año difícil porque hasta que la vacunación empezó a hacer efecto hemos tenido que hacer mucho trabajo de manera virtual, pero también ha sido muy apasionante porque nos ha dado claves e información de por dónde iban las cosas. Creo que a pesar de las dificultades, hemos salvado los muebles con honores.

-Durante su mandato, ¿cuáles han sido los logros principales?

-El logro más importante a nivel económico ha sido que por primera vez en la historia del Grupo de Ciudades Patrimonio, en sus 28 años de existencia, se ha conseguido una asignación directa de fondos europeos a través del Gobierno de España de 45 millones euros para mejorar los recursos turísticos, de los que tres están destinados a Mérida. También ha sido muy importante el que ya seamos un referente de la Marca España en el exterior, esto significa que cada vez que hay alguna feria internacional España lleva a las Ciudades Patrimonio como referente en su stand y en sus promociones. Creo que es un logro muy importante el haber obtenido esa consideración por parte del Gobierno de España, no solo la vertiente económica. Por otra parte, destacaría el éxito que ha tenido la Noche del Patrimonio o la colaboración que tenemos con la Fundación Reina Sofía y la Casa Real, además del Gobierno, porque nos están dando mucha visibilidad a nivel nacional e internacional.

-¿Algún proyecto se ha tenido que quedar en el tintero?

-Sí, se han quedado en el tintero unas jornadas de ciudades hispanolusas Patrimonio de la Humanidad que se iban a celebrar en Mérida, pero hemos reconvertido el proyecto en unas jornadas para conmemorar el 50 aniversario de la Convención de París que creó la Unesco, que se desarrollarán en torno al mes de abril. Vamos a intentar que no solo reunamos a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, sino que puedan participar todas las ciudades que tengan esa declaración.

-¿Qué retos están encima de la mesa para este año?

-Hay que seguir manteniendo la proyección nacional e internacional del Grupo y trabajar en los planes de uso y gestión que permitan mejorar nuestros cascos históricos, a través de la consecución de fondos. Este año vamos a trabajar mucho más el recurso gastronómico de las 15 ciudades. El pasado año editamos la guía gastroturística y ahora vamos a tener presencia en ferias nacionales e internacionales de gastroturismo, porque nuestras ciudades tienen una gastronomía muy peculiar y con excelentes profesionales. Vamos a intentar que la gastronomía sea otra de las piezas que definan las visitas de los turistas, junto a la cultura, el patrimonio histórico y natural. La idea es ofrecer un viaje extraordinario, como dice la nueva película del Grupo que hemos editado. Se trata de intentar que el turista que venga a cada una de las ciudades tenga una experiencia inolvidable y extraordinaria, que es lo que denominados el turismo de experiencia.

-En materia turística, ¿cómo fue el 2021 para las 15 ciudades?

-El poner en marcha un proyecto tan interesante como la estrategia turística postcovid nos permitió mantener una ventaja competitiva a nivel nacional. En muchas ciudades, el turismo ha tenido unas cifras muy similares a las del año 2019 y eso ha sido gracias a que fuimos capaces de adelantarnos y tener una estrategia.

-A nivel local, ¿qué cifras arrojó el turismo durante el pasado año?

-Los datos han sido muy similares, sobre todo en el segundo semestre, a los del año 2019. Hemos sido capaces de recuperar el sector a base de generar eventos, actividad y fuertes campañas de promoción institucional y publicitaria. El segundo semestre del año ha sido muy exitoso y nos ha permitido recuperar parte del balance turístico del año completo.

-¿Cuáles son las expectativas del sector turístico para el 2022?

-Las expectativas para el 2022 son superiores a las del 2019, que fue el mejor año histórico en cuanto a los datos turísticos. El objetivo para Mérida es que en 2022 tengamos unas cifras de turistas superiores a las registradas en 2019.

-En su faceta de alcalde, ¿qué balance hace del pasado año?

-A pesar de las dificultades ha sido un año muy esperanzador e ilusionante, porque es verdad que muchas empresas han cerrado, pero otras muchas han abierto y se abren nuevas expectativas y oportunidades, no solo en el terreno comercial, hostelero y turístico, sino también en el industrial, por lo tanto, espero y creo que el 2022 va a ser un año infinitamente mejor que el 2021. La idea es iniciar todas las obras que ya están proyectadas y que finalicen algunas como la calle Félix Valverde Lillo o el teatro María Luisa.

-¿Sigue manteniéndose firme en su postura de no volver a optar a la Alcaldía emeritense?

-Siempre he dicho lo mismo, que yo me comprometí a estar ocho años en el Gobierno. Es verdad que ha habido muchas dificultades en la gestión de estos últimos años, primero por la crisis y luego por la gestión de la pandemia, pero en cualquier caso no es voluntad de un alcalde el ser candidato o no. Primero es de los militantes y de las militantes del partido, y después también de cómo sea la situación política en un momento determinado. Sigo manteniendo mi postura y será en septiembre de 2022 cuando se tomará la decisión, ya que es cuando se elige a los candidatos, una vez que conozcamos encuestas y la valoración de la ciudadanía sobre la gestión y los posibles candidatos.