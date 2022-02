Hablar de Fermín Álvarez es hablar del Carnaval Romano, por ello, en él ha recaído este año el premio Gabriel Álaez, un galardón que le otorga el ayuntamiento en reconocimiento al intenso trabajo que ha realizado durante décadas por esta fiesta. Su dilatada trayectoria carnavalera va de la mano de los Cazurros Romanos, pues es integrante de esta histórica chirigota desde 1992. Este emeritense también fue presidente de la Federación del Carnaval de Mérida y tuvo un papel relevante en la celebración del cantacalles.

-¿Qué supone recibir el premio Gabriel Aláez 2022?

-Para mí es uno de los reconocimientos más importantes que hay en el Carnaval, porque Gabriel Aláez fue compañero nuestro durante muchos años. Empezó antes que yo en los Cazurros y estuvimos juntos hasta que falleció. Todo el mundo le quería.

-¿De dónde le viene su afición por el Carnaval?

-Desde el primer año que el exalcalde Antonio Vélez recuperó el Carnaval, ya estaba yo con mi familia metido de lleno, primero a título personal con mi mujer y luego con mis hijas. Al principio nos divertíamos disfrazados y sin disfrazar. Luego pasé a vivirlo con los amigos que salían por libre, sin estar en agrupaciones. Cuando ya finalmente entras a formar parte de un grupo, vives el Carnaval de una manera más directa porque se hacen cosas durante todo el año, no solamente durante una semana. El Carnaval se te va metiendo dentro y luego no eres capaz de vivir sin esta fiesta.

-¿Qué significado tiene esta fiesta para usted?

-En los Cazurros decimos que no contamos vidas, contamos carnavales. El Carnaval forma parte de nuestra vida y no podríamos contar nuestra vida sin el Carnaval. El año pasado, que no hubo Carnaval por el coronavirus, nos dimos cuenta de lo necesario que era, sobre todo para nosotros los Cazurros, que el 50% de los integrantes tiene más de 60 años. Nos dimos cuenta de que nos faltaba algo muy importante, porque imagino que la gente más joven tendrá otro tipo de actividad, pero nosotros estamos tan metido en el Carnaval y en nuestro grupo que sentimos que era muy necesario.

-Los Cazurros Romanos ya recibieron el mismo premio en el año 2018, ¿qué supone esta agrupación para el Carnaval Romano?

-Es un grupo referente, porque cuando el Carnaval nació de nuevo en nuestra ciudad, la inmensa mayoría de la gente que salía no había vivido el Carnaval anterior. Los Cazurros, al igual que La Marara, son unos grupos referentes.

-¿Cómo ha evolucionado el Carnaval emeritense?

-El Carnaval de Mérida tuvo muchísima participación ciudadana al principio, yo creo que era el Carnaval referente de Extremadura porque había muchísimo ambiente en las calles. Eso se fue perdiendo poco a poco, parecía que la gente se aburría de hacer siempre lo mismo y fue entonces cuando entraron los grupos a tirar del Carnaval. Estábamos en todos los sitios y se creó la asociación de la que fui presidente desde el primer año. Durante años aguantamos los grupos solos, porque ya la gente apenas participaba, y conseguimos que el concurso se mantuviera a un buen nivel. Los grupos son muy importantes en este Carnaval, tanto comparsas y chirigotas como pasacalles. Posteriormente, el concurso de Drag Queen también fue muy importante.

-También dieron lugar a las agrupaciones infantiles, ¿no es así?

-Sí, también creamos comparsas infantiles que eran muy importantes, porque de todos los niños que salían un año, unos cuantos se quedarían para el resto de la vida en el Carnaval. Muchos de los componentes actuales de las agrupaciones son esos infantiles.

-Ahora que lo ha mencionado, ¿cómo ve la cantera?

-Ahora la cantera ha vuelto a resurgir, lo que pasa es que tiene mucho trabajo. En carnavales pasa lo mismo que en otros eventos, que prácticamente somos los mismos que estamos en grupos grandes los que queremos sacar a los grupos pequeños. Los grupos infantiles son importantísimos porque son niños que luego pueden pasar a formar parte de los grupos de adultos o crear otros nuevos.

-Durante muchos años actuó con su grupo en el antiguo teatro María Luisa, ¿qué recuerdos tiene?

-El María Luisa era el referente de todos los carnavaleros. Primero porque no había otro sitio, pero es que aparte de eso era muy emblemático. No habrá carnavalero que se precie que no haya hecho noches de cola para conseguir una entrada. Me daba mucha pena, pero era lo que había porque no había más localidades. El María Luisa también tenía sus inconvenientes porque con trajes voluminosos no podías subir al escenario, ya que las escaleras eran muy pequeñas, pero era todo un referente.

-¿Qué va a suponer su reapertura para el Carnaval?

-Todo el mundo lo añora. El palacio de congresos está muy bien, pero el María Luisa tiene un encanto especial. No sé si finalmente se hará o no el concurso de agrupaciones, porque estamos hablando de recortar entradas, pero yo creo que si le preguntas a un carnavalero dónde quiere ir a cantar, en un porcentaje altísimo todos quieren en el María Luisa, incluso los que no hayan ido nunca.

-¿Volvería a subirse a las tablas de ese escenario?

-Por parte de los Cazurros queríamos despedirnos de la gente de alguna forma. En los últimos años hemos estado saliendo a concursar o más bien yendo al concurso en general, porque no le dábamos ya esa importancia, sino que simplemente íbamos porque había gente que te esperaba. Al final la gente nos quiere mucho, aunque damos muy poco. Lo que sí habíamos pensado alguna vez es que, si el teatro María Luisa abriera de nuevo, posiblemente iríamos a despedirnos de la gente, porque aunque en la calle nos veríamos más, ya no volveríamos a subir a un concurso o a un escenario. A día de hoy, sigue siendo una opción que no está descartada del todo.