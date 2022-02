Por desgracia, todo esfuerzo no siempre tiene su recompensa y, si no, que se lo pregunten a los miembros de la comunidad educativa del colegio público Juan XXIII, que abrió sus puertas en 1985. Durante años, el equipo directivo y el profesorado han trabajado de manera incansable para tratar de revertir el problema de matriculaciones que tenía el centro, pero al final no han podido evitar lo inevitable. La consejería de Educación y Empleo anunció el pasado martes que el próximo curso cerrará este colegio por la escasez de alumnado que viene registrando. De hecho, en la actualidad cuenta con 39 estudiantes, por lo que está al 12,7% de su capacidad, y siete profesores.

«Hemos trabajado muchísimo para evitar el cierre, pero no ha funcionado», lamenta la directora, Cecilia Chamorro. «Acatamos la medida, pero hemos recibido la noticia con muchísima tristeza, tanto el personal docente como el no docente, además de que las familias y los niños no quieren irse porque están muy contentos en el centro», sostiene. A su juicio, el colegio ha llegado a esta situación tan crítica debido a múltiples factores como la baja natalidad, el envejecimiento de la barriada, los prejuicios sociales o la ubicación. «De lo que estoy tranquila es que no se ha debido a la falta del trabajo del profesorado», apunta.

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, manifestó en rueda de prensa que el objetivo de esta medida era que el alumnado tuviera «posibilidades de éxito educativo para seguir garantizando la igualdad de oportunidades». Aseguró que se trataba de una reorganización de espacios educativos con el fin de «apostar por la integración y la inclusión». Chamorro no comparte del todo este argumento: «Es cierto que no podemos garantizar que los alumnos tengan relaciones sociales con un montón de niños, sin embargo, no es verdad que en el centro no se luche por garantizar esa igualdad de oportunidades al alumnado y, sobre todo, a las familias que están en situación de vulnerabilidad».

En este sentido, la directora subraya que desde el centro llevan muchos años siendo «una escuela compensadora de desigualdades, en la que se trabaja de una manera inclusiva, innovadora y dando mucha importancia a la personalización del aprendizaje». «Espero que para compensar esas desigualdades, se haga mucho más que trasladar a los alumnos de centro», recalca.

Voces en contra

La presidenta de la asociación de vecinos de San Juan, Blanca Gómez, se muestra totalmente en contra del cierre del centro, al afirmar que el colectivo vecinal «apoya a la escuela pública por ser la de todos» y porque el Juan XXIII «es el colegio del barrio». «Hemos colaborado con el colegio para tratar de captar a niños a través de la asociación», añade. La medida desató también la criticas por parte de los sindicatos, que coincidieron en defender el mantenimiento de la educación pública. CCOO ha convocado mañana, a las 11 horas, una manifestación a las puertas del centro para protestar por el cierre.

Cabe recordar que Educación se ha comprometido ha recolocar en otros centros de la ciudad al profesorado y alumnado. La consejería ha garantizado al ayuntamiento que el edificio seguirá teniendo un uso educativo, tal y como este había pedido. «Espero que ese compromiso se cumpla, porque el barrio no se merece que el edificio se quede vacío, ya que a nivel socioeconómico sería un problema grande», apunta Chamorro.