El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha propuesto a la Consejería de Educación y Empleo el traslado del Centro Público de Educación de Personas Adultas (CEPA) Legión V a las instalaciones del colegio Juan XXIII, que el próximo curso deberá cerrar sus puertas tras la decisión del Gobierno regional. En concreto, con esta propuesta se pretende "dinamizar el barrio de San Juan y dotarlo de más servicios públicos".

En este sentido, el regidor municipal ha manifestado que Educación ve con buenos ojos la iniciativa planteada por el gobierno municipal, por lo que ya se están explorando las posibilidades con la dirección del Legión V para que el traslado se materialice el curso que viene. Esta propuesta se ha planteado "conocedores de las necesidades de la ciudad en el ámbito de la educación de adultos y de formación para el empleo".

Las dependencias del Juan XXIII permitirán al Legión V seguir desarrollando su amplia oferta educativa en formación formal y no formal, como enseñanza Secundaria para adultos, Formación Profesional básica de cocina y restauración, enseñanza de español para extranjeros y enseñanzas iniciales. "La sede actual ya no tenía capacidad de crecimiento y necesitaban nuevos espacios", ha señalado Osuna, quien considera que el cambio permitirá al centro crecer en titulaciones y matrículas.

Con esta decisión política, el edificio del Juan XXIII seguirá siendo un centro educativo, pero no solo en horario de mañana, si no que se convertirá "en un centro educador con la posibilidad de que se utilice todo el día, optimizando de forma real el uso de estas instalaciones”. Osuna prevé que será en centro de referencia, ya que “son numerosos los proyectos formativos laborales que hemos dejado de emprender por falta de espacios y muchas colaboraciones que no hemos podido atender”.