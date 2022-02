"No todo vale en carnavales". El presidente de la gestora local del PP, Miguel Valdés, ha criticado la temática elegida por la chirigota callejera de la que forma parte el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, para el Carnaval Romano 2022. El conjunto, que no ha participado en el concurso oficial emeritense, actuará estos días en las calles de la capital autonómica bajo el lema 'Brigada de Estupefacientes... Harte uno mi teniente', en clara referencia a la investigación abierta contra ocho policías nacionales por tráfico de drogas.

"La sátira y la crítica deben tener unos límites y el alcalde los ha sobrepasado", ha señalado este viernes Valdés en rueda de prensa. El popular afea a Rodríguez Osuna que se mofe de uno de los peores episodios que ha vivido el Cuerpo Nacional de Policía en Mérida, una "situación dramática que a Osuna le resulta graciosa". "Las familias de los implicados, la Policía Nacional y los vecinos hemos sufrido con esta situación y es intolerable que esto venga directamente del máximo regidor municipal", afirma.

Valdés también ha criticado que esta agrupación, 'El Coro de Mérida', que aglutina "las mejores voces y los mejores instrumentistas", no actúe en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval Romano para poder participar después en el concurso de los carnavales de Cádiz. "Organiza un coro a su antojo para luego no participar de nuestro carnaval. Él mismo está demostrando que no cree en nuestro carnaval, le asigna un festivo que no le servirá esta vez para irse a Cádiz y nos lo quita a todos los vecinos de nuestra feria", dice Valdés.

A su juicio, con esta actitud "difícilmente podremos obtener la declaración de interés turístico regional", puesto que el Carnaval Romano "no tiene nada novedoso, ni destacable, ni arrastra visitantes foráneos", afirma. Por último, Valdés señala que los socialistas creen que la fiesta "les pertenece" y por ello lamenta que en la revista institucional del Carnaval, "que paga y distribuye el ayuntamiento", solo tenga cabida el PSOE.