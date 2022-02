¿Pero quién les mandaba preguntarle la opinión a la gente? Con lo fácil que es el método Putin, los alcaldes de Villanueva y mi querido Don Benito podían haber tomado la decisión de la unión (ripio) en un pleno y tirar para adelante en una cuestión que ni era prioritaria para los ciudadanos, ni les va a mejorar la vida y, lo que es peor, contribuirá a llevar al equipo de la fusión a primera división (otro ripio, vaya racha). Por cierto, el Mérida estuvo dos temporadas allí. Y es que estas consultas las carga el diablo (como las primarias de los partidos) aunque después las descargue el secretario de ayuntamiento (vaya papelón el de este hombre).

Si la democracia en Extremadura anda como en Don Benito estamos apañados, porque una campaña en la que solo aparecen los de una opción, solo se paga (con dinero de todos) a una opción, se contratan a medios informativos, publicidad y charangas (con dinero de todos) para una opción y al final el resultado es contrario a esa opción, esto no es democracia sino chapuza (calabazona). Al final el nombre no será ni Don Benito y Sra. ni Don Benito Villamarín (Lopera lo hubiera hecho mejor) sino algo parecido a Villa Pucherazo, Arrabal del Mangazo o Don Tongo de la Serena. Menos mal que no hay un Comité de Ética en los ayuntamientos, de existir dictaminaría que, a veces, sucede que los pueblos no están a la altura de los gobernantes.

Esta cuestión la han solucionado en Don Benito echando a toda la gente y a Canal Extremadura de la sala donde estaban para constatar la transparencia del proceso, decir que se ha caído el sistema y que el recuento lo iban a hacer a mano y en secreto. Algunas opiniones, machistas sin duda, dicen que no fue con la mano con lo que contaron los votos. Como es natural han desaparecido las papeletas y los «lectrógenos». Al parecer el resultado lo clavó el CIS hace meses, por eso vino Pedro Sánchez a refrendarlo, sabía el escrutinio de antemano. Se lo debió haber dicho el secretario del ayuntamiento, a mano y en secreto.