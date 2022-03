«Para nosotras es 8 de marzo todos los días del año». Quien habla es Marisa Prudencio, una reconocida feminista de Mérida que forma parte de la Asociación Mujeres Sembrando, un colectivo emeritense que desarrolla su actividad en aras de ayudar a las mujeres a salir de la exclusión social y de la pobreza, al tiempo que les prestan asesoramiento, acompañamiento y formación para que puedan empoderarse. Todo ello, sin dejar a un lado el activismo y la reivindicación. «Cuando se dice que el empobrecimiento tiene cara de mujer, es bastante más real de lo que pensamos, además de que la mujer se mueve para proveer a la casa de aquello que necesita», afirma.

En el número 30 de la avenida Reina Sofía de la ciudad se ubica su sede, a la que denominan ‘El sitio de las mujeres’ porque se configura como el espacio de encuentro en el que desarrollan buena parte de sus iniciativas. A través de este local, cedido por el Ayuntamiento de Mérida, llevan a cabo la recogida y reparto de alimentos, ropa y enseres de primera necesidad. «No entendemos que haya muchas empresas que tiren la comida cuando hay familias y mujeres que no tienen algo tan normal como la leche para dar el desayuno a las criaturas», destaca. «Nosotras no solo vamos al campo o a los almacenes para buscar comida y ponerla en la mesa, sino que también es una acción política para demostrar, en la práctica, que los alimentos no se pueden tirar», subraya Prudencio.

En este sentido, la activista apunta que son las propias mujeres que tienen las necesidades las que también participan en la búsqueda de los alimentos. «Las mujeres que vienen son españolas, de etnia gitana, de Latinoamérica o de África. También hay de Mérida, muchas más de las que pensamos», explica. A su juicio, las entidades públicas «no pueden decir que no hay dinero para darle de comer a las personas que están dentro de nuestra frontera y luego sacar armas fuera con el dinero que es necesario para comer». «El sistema quiere tapar el empobrecimiento, pero no lo puede tapar. La Renta Básica no llega para pagar la luz y el gas, más si cabe tal y como está ahora la cosa», lamenta.

Mujeres Sembrando también lleva a cabo en su local todo tipo de talleres para que participen las mujeres, como de costura, yoga, comida de aprovechamiento, alfabetización o de humor e improvisación como herramientas de empoderamiento. «Si, por ejemplo, tenemos un excedente de plátanos, impartimos un taller sobre cómo conservarlo, porque para nosotras es clave la formación de todas las mujeres a las que ayudamos», recalca Prudencio. Por otra parte, desde sus instalaciones ofrecen asesoramiento en cualquier ámbito que necesiten las mujeres, ya que si desde este colectivo no pueden atender una demanda en concreto, las derivan a otras asociaciones especializadas. «También asesoramos a compañeras migrantes con cuestiones de papeles y si no tenemos los recursos las derivamos a otras asociaciones para que las ayuden a reclamar sus derechos», puntualiza. En este punto, cabe indicar que los recursos económicos de los que se nutre esta asociación proceden tan solo de las donaciones que realizan los particulares.

Ayuda en pandemia

Desde que el colectivo echara a andar allá por el año 2015, aunque no fuera hasta el 2018 cuando se formalizó, sus integrantes han atendido a muchísimas mujeres. Prudencio recuerda la ayuda que prestaron durante los meses más duros de la crisis sanitaria: «En el principio de la pandemia sufrimos mucho con personas que tenían su pequeño negocio y tuvieron que cerrarlo porque no podían hacer frente a los pagos y lo que sacaban era exclusivamente para vivir. Venían con lágrimas en los ojos pidiendo ayuda y lo sufrieron bastantes personas de Mérida».

‘El sitio de las mujeres’ aúna solidaridad, compañerismo, empoderamiento y es altavoz de las demandas del colectivo femenino en aras de la igualdad real con los hombres. Hoy martes ya es 8M, Día Internacional de las Mujeres, y Prudencio volverá a salir a la calle como lleva haciendo durante toda su vida porque «la mujer sigue explotada, a la mujer la siguen asesinando y la mujer sigue sufriendo más pobreza que los hombres». «Es verdad que se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer», apunta la histórica activista, quien destaca que «sobran razones» para alzar la voz.

«En estos momentos todavía queda mucho por vigilar para que no nos arrebaten los derechos que hemos logrado con sudor y lágrimas. Yo vengo de generaciones que han logrado los derechos que ahora tengo porque otras mujeres sufrieron cárcel o las asesinaron. Por eso estamos aquí y por eso estarán aquí otras si nosotras resistimos», subraya.