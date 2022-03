«Que los turistas sean las mascotas, teniendo en cuenta sus necesidades y aquello que les haga disfrutar». Es la filosofía de la iniciativa que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Mérida para atraer viajeros e impulsar la promoción de la ciudad como destino pet friendly: rutas turísticas gratuitas de tres horas para perros. La zona de la isla o el entorno del Acueducto de Los Milagros son algunos de los 20 enclaves elegidos, donde los canes podrán «pasear, oler aire fresco, conocer a otros perros o jugar en la hierba» mientras sus dueños visitan los monumentos. Al finalizar, recibirán una «medalla turística» y una foto de recuerdo.

La delegada de Turismo, Pilar Amor, ha presentado este viernes el nuevo proyecto en rueda de prensa. Se pondrá en marcha a partir del 1 de abril en colaboración con la empresa emeritense Can Tour, que será la encargada de atender a las mascotas sin coste alguno para los propietarios. Su creadora, Ana Moreno, explica que es el único proyecto de este tipo actualmente en España.

Se denomina ‘Tour Platino’ y busca que mientras los propietarios de los perros están disfrutando de la ciudad, sus mascotas puedan hacer lo mismo en estas rutas. Los interesados tienen que concertar cita previa y adquirir un vale por perro en las oficinas de turismo ubicadas en el Teatro Romano o la Puerta de la Villa.

«Cuando el turista viaja con su mascota se encuentra determinados problemas para entrar en ciertos sitios y, de esta forma, podrá disfrutar de su visita a Mérida mientras su mascota también disfruta como turista», ha explicado Moreno.

La idea de crear Can Tour surgió en los meses posteriores al covid-19 y la vuelta del turismo tras el confinamiento, cuando la empresaria vio que los perros «hacían tiempo» en la entrada de los recintos monumentales, museos y otros lugares donde no les está permitido entrar. «Y realmente tampoco les resulta un sitio agradable, porque para nuestros perretes no tienen interés una maravillosa estatua», dice.

Amor, por su parte, considera que esta iniciativa puede tener un impacto muy positivo para la ciudad porque se trata de un sector en auge. «Queremos abrir Mérida a un nuevo tipo de turista que está al alza. Cada vez son más los turistas que viajan con sus amigos caninos y aumenta la demanda de servicios de este segmento», ha asegurado.